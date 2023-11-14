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Будапешт вновь заблокировал помощь Украине в размере 500 миллионов евро

РC
Радио «Cвобода» 2023.11.14 08:40
Будапешт
Будапешт / AP nuotr.

Венгрия заблокировала выплату очередного транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, Будапешт будет блокировать выделение помощи Киеву, пока Украина не предоставит гарантий, что венгерский OTP Bank и другие венгерские компании не будут внесены в список "международных спонсоров войны".

Об этом сообщил европейский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, написавший в сети Х: "Еще одна дискуссия по Украине сегодня в Брюсселе между 27 министрами иностранных дел ЕС. И всё ещё блокирование 8-го транша (500 миллионов) военной помощи ЕС для Украины".

"Группа ОТП" (OTP Group) входит в Банковскую ассоциацию стран Центральной и Восточной Европы. В 2015—2019 годах под руководством "Группы ОТП" в России действовал Touch Bank — розничный онлайн банк, предоставлявший финансовые услуги через интернет, мобильный телефон и другие каналы коммуникации.

Национальное агентство по предотвращению коррупции правительства Украины внесло "ОТП Банк" в перечень "Международные спонсоры войны".

Радио "Свобода"

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