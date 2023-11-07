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Министр: "Валотка говорит на советском жаргоне, его отказ уйти с поста главы Языковой инспекции - пощечина государству"

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BNS, LRT.lt 2023.11.07 10:15
Аудрюс Валотка
Аудрюс Валотка / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Отказ главы Инспекции по государственному литовскому языку (ИГЛЯ) уйти в отставку после получения двух замечаний – это пощечина самому государству, заявил министр культуры Симонас Кайрис.

"Если до сих пор господин Валотка раздавал подобные языковые пощечины той или иной группе общества, то подобная неспособность отреагировать на мое предложение о прекращении трудовых отношений – это уже своего рода пощечина самому государству, потому что, на мой взгляд, никоим образом не допустимо, чтобы такой человек, как глава Инспекции по государственному языку, во время публичных мероприятий говорил на советском жаргоне", - сказал во вторник в интервью Радио ЛРТ Кайрис.

Он уже сделал руководителю инспекции второе замечание и призвал его уйти в отставку, когда на конференции REDA заявил, что подрабатывающие извозом в Литве говорят "на некоторых чуркских языках". Валотка позже утверждал, что хотел сказать «тюркских», но произнес это слово неправильно.

Первое предупреждение главе Языковой инспекции было сделано в августе этого года за то, что он сравнил желание этнических поляков, проживающих в Вильнюсском районе, иметь надписи на родном языке с ситуацией в оккупированном Россией украинском регионе Донбасса. Сделал он это в интервью Радио ЛРТ.

Инспектор также получил выговор за свое выступление на конференции. На мероприятии А. Валотка оскорбительно отозвался о водителях, которые якобы "говорят на языке чурок". Сам А. Валотка уверял, что говорил не "чурки", а "тюрки".

Глава Инспекции по государственному языку в пятницу письменно сообщил министру, что не уйдет в отставку.

По словам министра, Валотка не справляется со своими обязанностями.

Симонас Кайрис
Симонас Кайрис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Пока мы действительно искали уважительный способ закончить всю эту историю, мы просто получили такой отказ и еще нравоучение о том, что нам не обязательно часто встречаться с главой инспекции, мы можем действовать, не мешая друг другу. Он подчеркивает, что пользуется огромной общественной поддержкой", - сказал министр.

Кайрис считает, что, судя по его заявлениям, Валотка мог бы работать в политической сфере, а не выполнять функции, связанные с государственным языком.

Кайрис говорит, что замечает, что и самому учреждению «сложно найти место под солнцем», и во многом это определяется руководителем.

По словам министра, в Сейме есть проект внесения поправок в Закон о государственном языке, поэтому политики смогут обсуждить вопросы в этой сфере.

Аудрюс Валотка
Симонас Кайрис
# Литва
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