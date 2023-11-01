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Новости2023.11.02 00:26

Виргиниюс Савукинас. Велинес – это не про смерть, а про жизнь

ВС РL LRT.lt
Виргиниюс Савукинас, Радио LRT, LRT.lt 2023.11.02 00:26
Виргиниюс Савукинас
Виргиниюс Савукинас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

9 июля 1988 года на митинге Саюдиса поэт Сигитас Гяда спрашивал: «Что мы скажем себе, оставшись наедине с собой, что мы скажем тем, кто сегодня, вчера или позавчера упокоился вечным сном, кто лежит в святой литовской земле и еще дальше – во всех мирах: в Якутии и Удмуртии, у Полярного круга, или кто был несправедливо расстрелян здесь же, в вильнюсских темных дворах и подвалах?»

Это была пламенная, воодушевляющая речь. В ней был отражен ключевой момент: если мы хотим иметь будущее, мы должны чувствовать ответственность перед нашими предками. Это единственный способ скинуть с себя советскую оккупацию. Вспомним, что очень скоро состоялись экспедиции в Сибирь, чтобы доставить в Литву останки депортированных. Это могло показаться несколько патетическим действом, но оно было важно. Это показывало, что умершие не забыты, что их возвращают в то место, где они родились. И это показывало, что у нашего народа еще есть силы для созидания будущего.

И разве не о том же говорит праздник Велинес? Каждый год мы ездим на кладбища, где зажигаем свечи на могилах наших близких, которых любили и любим до сих пор. И таким образом свидетельствуем, что, хотя мертвые уходят, любовь остается. Мы зажигаем свечи на могилах друзей, знакомых или просто уважаемых людей и на одиноких, всеми забытых могилах.

Когда мы приходим на могилы наших близких, мы размышляем о том, что то, что нам дано сегодня, кем мы сегодня являемся, – это не только наша заслуга, но еще и наследие прошлых поколений. Вписывая себя в длинный ряд предков, мы чувствуем и собственный долг перед будущим. Ведь мы должны оставить после себя хотя бы немного больше, чем получили, когда пришли. Точно так же, как это делали наши предки.

Традиции Велинес – это не только почитание умерших, не только взгляд на прошлое, разлуку, боль, смерть. Велинес – прежде всего про жизнь, про веру в будущее. Это еще и наше скромное признание того, что мы не одиноки в этом мире: наши предки были до нас, а наши дети придут после нас. И мы обязаны не растрачивать того, что имеем, но созидать еще больше для будущих поколений. Велинес – это стимул для жизни.

В той памятной речи Сигитас Гяда высказал и такую мысль: «У нас множество шансов отплыть, надо только собрать то, что принадлежало нашим родителям, бабушкам и дедушкам, наши вещи и наши игрушки, наши флаги, наши книги, наши костелы и все наши реликвии».

Мы можем создавать будущее только тогда, когда опираемся на то, что было сделано ранее. Нам удалось провозгласить независимость и добиться многого за относительно короткое время, потому что тогда, в период Саюдиса, мы обращались к тому, что принадлежало нашим отцам и дедам. Это был героический этап нашей истории. Однако в повседневной жизни нужен и малый героизм, вдохновение для жизни. И именно это мы делаем в Велинес, посещая тех, кто упокоился вечным сном. Вспоминая ушедших, мы собираем то, что принадлежало нашим родителям, бабушкам и дедушкам.

Велинес соединяют членов семьи, как живых, так и умерших, и связывают народ невидимыми, но жизненно важными узами, чтобы мы могли жить, чтобы мы могли созидать будущее. Вот почему Велинес так важны для множества людей.

# Литва# Мнения
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