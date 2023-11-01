Второй энергоблок Белорусской АЭС ввели в промышленную эксплуатацию

Второй энергоблок Белорусской АЭС в Островце ввели в промышленную эксплуатацию, следует из публикации пресс-службы Министерства энергетики Беларуси.

Напрямую о том, что второй энергоблок АЭС ввели в промышленную эксплуатацию, ведомство не сообщает. В сообщении указывается, что 1 ноября 2023 года приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Петра Пархомчика подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока Белорусской АЭС.

Такая же формулировка использовалась белорусской стороной при вводе в промышленную эксплуатацию первого энергоблока 10 июня 2021 года.

В то же время на официальном сайте АЭС приводятся данные, что с момента подключения второго энергоблока к единой энергосистеме он выработал 2100,02 млн кВт*ч.

6 октября первый энергоблок АЭС отправили на планово-предупредительный ремонт.

Напомним, в 2017 году Сейм Литвы признал Белорусскую АЭС в Островце небезопасной и создающей угрозу для окружающей среды и здоровья населения. В том же году парламент Литвы принял закон, запрещающий торговать электроэнергией с небезопасных АЭС. 3 ноября 2020 года Литва прекратила закупку электроэнергии в Беларуси.

Против Островецкой АЭС не раз высказывался и президент страны Гитанас Науседа. В августе 2020 года он заявил, что Белорусская АЭС должна быть неприемлемой для ЕС, а импорт электроэнергии с нее необходимо трактовать как поддержку Александра Лукашенко.

В связи со строительством Островецкой АЭС Литва закупила 4 млн таблеток стабильного йода — это обошлось почти в 1 млн евро. Таблетки йодистого калия предназначены для защиты населения в случае ядерной аварии. Литва неоднократно проводила различные учения в случае возможной аварии на АЭС.

Новая газета. Балтия