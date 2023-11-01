В ночь на Хеллоуин Ужупис и ботанический сад облюбовали светящиеся тыквы и мистические существа

По ужупской традиции, в вечер Хэллоуина на мосту через Вильняле вильнюсцы разместили тыквенные фонарики, свет которых отражался в реке. Хэллоуинское настроение царило и в парке «Lumina», который расположен в ботаническом саду Вильнюсского университета. Моменты праздника запечатлели фотографы LRT.lt.

Празднование Хэллоуина на берегу Вильняле уже стало традицией. На праздник, исполненный игры огней, загадочных теней и мистических историй, приглашались все желающие. Вильнюсцы приносили на Ужупис резные тыквы или изготавливали их на месте, посетив одну из небольших мастерских, которые были открыты вчера во второй половине дня.

Праздник Хэллоуин на Ужуписе / E. Blaževič / LRT nuotr.

На празднике хватало и других развлечений – Ведьма приготовила тыквенный суп, который могли отведать все участники действа, был открыт Погорелый театр, представление которого увенчалось танцем с привидениями, и, наконец, всех ждала встреча с феей Видония, которая водила по леденящему душу Ужупису в поисках страшных сказок мира.

Хэллоуин в парке «Lumina» / E. Blaževič / LRT nuotr.

Парк «Lumina», расположенный в Кайренай, также был украшен Хэллоуинскими декорациями. Здесь экспонировались световые инсталляции на тему «Алисы в стране чудес».

Хэллоуин в парке «Lumina» / E. Blaževič / LRT nuotr.

Моменты традиционного празднования Хэллоуина – в фотогалерее LRT.lt.