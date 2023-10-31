Что происходит с литовскими поездами? Пассажиры жалуются на неприятные сюрпризы - поломки и непредвиденные пересадки

В последнее время в Литве пассажиры поездов получают неприятные сюрпризы. Из-за различных поломок или других непредвиденных обстоятельств им приходится пересаживаться на другие автобусы или поезда в середине пути. Бывает и так, что только после покупки билета на поезд выясняется, что ехать придется на специально заказанном автобусе. По данным LRT.lt, плохое состояние поездов уже вызывает недовольство самих машинистов.

В свою очередь, Lietuvos geležinkeliai заверяет, что поезда обслуживаются должным образом, а в этом году было задержано менее 5% поездов.

Несколько поломок за поездку



Поезд / E. Blaževič/LRT nuotr.

За последнее время LRT.lt сообщил о нескольких случаях, когда пассажиры испытывали неудобства из-за неисправности поездов. Так, в конце октября из-за поломки поезда пассажиры, следовавшие по маршруту Каунас - Вильнюс, на некоторое время оказались в затруднительном положении.

Затем поезд остановился в Лентварисе. По словам пассажиров, сначала они не поняли, что произошло. Только позже они получили информацию о том, что причиной стала неисправность. Эту информацию порталу подтвердила сама компания Lietuvos geležinkeliai. Поскольку поезд не мог продолжать движение, за пассажирами был отправлен другой поезд.

Другая история произошла в конце сентября. Поезд, следовавший из столицы в Клайпеду, несколько раз ломался. Время в пути, которое обычно занимает чуть более 4 часов, увеличилось более чем в два раза и составило почти 10 часов, так как пассажирам пришлось добираться на дополнительном автобусе.

По данным LRT.lt, в последнее время участились инциденты с поломками поездов. Так, по имеющейся информации, вечером 14 октября из-за неисправности контактной сети пассажиры, следовавшие из Вильнюса в Каунас, остановились в Палемонте, и им было предложено продлить поездку на автобусе.

ама компания также сообщила, что 27-28 октября "в связи с непредвиденными обстоятельствами" планируется отменить 6 поездов по маршруту Каунас - Мариямполе - Каунас. Было объявлено, что вместо них будут использоваться автобусы, но они будут останавливаться не на всех остановках. Однако позднее это сообщение было удалено. По информации LRT.lt, компании LTG Link удалось добиться того, что поездки будут осуществляться на поездах.

Машинисты также недовольны



Поезд / LTG nuotr.

Собеседники портала, пожелавшие остаться неизвестными, признали, что различные инциденты и поломки в поездах происходят часто. Тем не менее, по словам собеседников, даже поезда с дефектами, такими как разбитые лобовые стекла, или поезда с неработающим отоплением в холодное время года или кондиционером летом, все равно ходят.

В частности, по их словам, проблемой является нехватка запчастей для ремонта поездов. Зачастую поезда отправляются в путь с незначительными неисправностями в ожидании поступления деталей для более серьезного ремонта.

По словам собеседников, во многих случаях при фиксировании неисправностей записи повторяются, но ничего с этим не делается. По данным LRT.lt, такая ситуация не устраивает самих водителей. Они уже начинают отказываться от поездок на не до конца отремонтированных и, возможно, небезопасных поездах.

"Водители стали более внимательно относиться к поездам. Они не всегда охотно ездят на неисправных поездах, чтобы не повторилась ситуация, когда один поезд до Клайпеды добирался 10 часов и простоял ночь с пассажирами. Или недавняя остановка в Лентварисе для пересадки на другой поезд. <...> Если поезд может ходить, это еще не значит, что он безопасен и пригоден к эксплуатации", - сказал один из источников о сложившейся ситуации.

"Lietuvos geležinkeliai": 95,4% поездов прибыли на конечную станцию вовремя



Рельсы, ассоциативное фото / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

LRT.lt связался с компанией Lietuvos geležinkeliai по поводу ситуации с перевозкой пассажиров поездами. По словам представителя компании Котрины Дзикарайте, пассажирская транспортная компания LTG Link ежедневно совершает более 150 поездок по Литве, а в этом году (январь-сентябрь) - почти 46 000 поездок.

"95,4% поездов прибыли на конечную станцию вовремя, а 4,6% поездов были задержаны, из них 0,2% - из-за технических проблем на борту. <...> Случаи, когда из-за поломки поезда пассажирские перевозки приходится организовывать альтернативными способами, крайне редки. Если поезд по каким-либо причинам задерживается, специалисты компании оценивают ситуацию и решают ее в кратчайшие сроки.

В таких случаях оптимальным решением является продолжение поездки, поиск другого поезда или организация поездки на альтернативном транспорте. Решения принимаются с учетом того, как быстрее всего клиентам добраться до конечной станции, наличия автобусов до остановки, а также возможности оперативного прибытия другого поезда на место ситуации", - сказала она.



По словам К. Дзикарайте, большинство задержек (52%) было вызвано проведением инфраструктурных работ или ограничением скорости, в том числе продолжающейся электрификацией железнодорожной линии Вильнюс-Клайпеда. Четверть задержек была вызвана задержкой других поездов, т.е. поезда, которые шли позже, не могли пройти запланированный участок из-за остановки другого поезда.



"Еще 10% приходится на различные неожиданности в пути. Например, если пассажирам требуется дополнительное время на посадку или высадку из поезда, если приходится снижать скорость, чтобы пропустить поезд, идущий с противоположного направления, и т.д. Технические проблемы в поездах привели к тому, что 4,8% всех задержанных поездов прибывают на конечную станцию с нарушением графика", - сообщили в компании.



Согласно статистике, предоставленной компанией Lietuvos Geležinkeliai, за первые девять месяцев этого года по техническим причинам было задержано около 90 поездов. Однако компания не уточнила, сколько поездов было отменено и, например, заменено автобусами.



"LTG Link" также опровергла высказанные собеседниками LRT.lt опасения, что иногда поезда выходят в рейсы неисправными. Как пояснила К. Дзикарайте, в рейс выпускается только подвижной состав, способный обеспечить безопасность движения, пассажиров и персонала и нормальные условия движения.

Министерство транспорта и коммуникаций: без подробностей

LRT.lt также обратился в Министерство транспорта и коммуникаций с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся в последнее время на Литовских железных дорогах.

Министерство просили сообщить, известно ли ему о проблемах и неудобствах, с которыми сталкиваются пассажиры, и каковы возможные причины этого.

Однако министерство не стало вдаваться в более широкие дискуссии и не ответило прямо на присланные вопросы.

"В начале этого года Министерство транспорта и коммуникаций и LTG Link, компания пассажирских перевозок группы "Литовские железные дороги", подписали договор о пассажирских перевозках на период 2023-2032 годов, который устанавливает высокие стандарты качества для компании. Министерство, как акционер компании, обязало Lietuvos geležinkeliai решить указанные проблемы и принять меры по улучшению ситуации в сфере пассажирских перевозок", - говорится в направленном комментарии Министерства транспорта и коммуникаций.