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Новости2023.10.22 15:15

На кладбище во Владимире исчезли таблички памяти жертв репрессий

РC
Радио «Cвобода» 2023.10.22 15:15
Табличка в память архиепископа Мечисловаса Рейниса на Князь-Владимирском кладбище
Табличка в память архиепископа Мечисловаса Рейниса на Князь-Владимирском кладбище / Wikipedia

Со стены кладбища во Владимире пропали мемориальные таблички, установленные в память о жертвах сталинских репрессий. Об этом сообщает "Медиазона".

Издание обратило внимание на опубликованный несколько дней назад пост грекокатолического священника Ильи Астапова.

Он написал, что одна из табличек была посвящена памяти архимандрита Украинской грекокатолической церкви Климентия Шептицкого, репрессированного за отказ сотрудничать с советской властью. Шептицкий умер в тюрьме во Владимире в 1951 году. В 1995 году израильским центром изучения Холокоста "Яд Вашем" он был объявлен праведником народов мира за спасение более ста евреев во время Второй мировой войны, также он причислен к лику блаженных Римско-католической церкви.

Издание "Довод" обратило внимание на то, что на кладбище пропали и другие мемориальные таблички в память о людях, умерших в тюрьме Владимирский централ и похороненных в братской могиле. Среди них таблички, посвящённые литовскому католическому архиепископу Мечисловасу Рейнису, польскому политику Яну Янковскому, а также японскому генералу Акикусе Сюну.

Издание отмечает, что недавно провластные владимирские издания критиковали мемориал. В частности, в августе авторы сайта SM-news назвали жертв репрессий "ярыми врагами нашей страны, виновными в гибели тысяч наших сограждан". Их обвинили в частности в пособничестве германским нацистам. Шептицкий, как утверждалось в статье, "активно поддерживал банды украинских фашистов и бандеровское подполье". Официально, однако, о намерении демонтировать мемориал не сообщалось, власти исчезновение табличек не комментировали.

В последнее время в России регулярно пропадают памятники и памятные знаки, посвящённые жертвам советских репрессий. Как правило, речь идёт об иностранных гражданах или жителях территорий, аннексированных СССР. Так, летом на Левашовском мемориальном кладбище в Петербурге пропал памятник репрессированным полякам. Несколько таких случаев отмечено в Пермском крае, а также в Иркутской области. В сентябре пропал памятник финским солдатам, погибшим во время Советско-финской и Второй мировой войн, установленный в Приозерске Ленинградской области. Местные власти как правило утверждают, что ничего не знают о судьбе памятников.

Радио Свобода

# Литва# Россия
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