«Магия цифр». Литва – лидер в экспорте вина в Россию: что это означает?

Литва и Латвия являются ведущими экспортерами вина в Россию. Вино из Италии и Испании идет в Российскую Федерацию (РФ) транзитом через страны Балтии. За последние 8 месяцев Россия импортировала из Литвы вина на 126 миллионов долларов и стала главным в мире экспортером этого продукта в РФ. Латвия оказалась на втором месте, поставки в Россию из этой страны оцениваются в 79 миллионов евро.

Эти данные были обнаружены в базе данных статистики международной торговли ООН Comtrade, на которую обратили внимание журналисты нескольких российских изданий.



Сообщается, что Литва и Латвия выступают лишь транзитными государствами, через которые вино, в осносвом из Италии и Испании, доставляется в Россию.

Как передает русская служба Би-би-си, всё дело в том, что зарубежный алкоголь может попасть в Россию лишь с акцизной маркой, наклеенной за рубежом, которая подтверждает предварительную налоговую оплату. Проще всего этот акциз получить именно в странах Балтии, которые являются поредниками при поставках вина в Россию уже более 20 лет. В результате через Литву и Латвию идёт более половины экспортируемых из Франции, Италии и Испании в Россию вин.

Вино. Ассоциативное фото / Фото AP

Литовские перевозчики говорят, что перевозят вино туда, куда попросит заказчик, и не нарушают никаких законов.

«На наших временных складах или в других местах они обвязываются лентой и перевозятся в эту страну (Россию) в соответствии с договоренностями, торговля не прерывается. Но при этом все, что Европейский Союз принимает в общем пакете санкций, мы выполняем, мы не можем поступить иначе. Перевозчики должны перевозить, и они перевозят тем, кто заказывает», – накануне в интервью Телевидению ЛРТ заявил генеральный секретарь ассоциации перевозчиков «Linava», Зенонас Буйвидас.

Некоторые эксперты не видят ни в поведении перевозчиков, ни в самом факте транзитного экспорта вина в Россию больших проблем, а, наоборот, указывают на то, что экспорт литовской продукции в Россию в последнее полтора года заметно снизился.

Реэкспорт – не торговля?

Экономист Александр Изгородин говорит, что к данным цифрам стоит относится критически, так как Литва реэкспортирует, произведённую в других странах продукцию.

«Это просто магия цифр, к которой нужно относиться с большой степенью осторожности, потому что, если говорить языком статистики и экономики, то в Литве существует два показателя экспорта: экспорт литовской продукции и реэкспорт. Уверен, что вот это лидерство – по экспорту вина в Россию – просто показывает то, что здесь сыграл роли компоненты реэкспорта», – говорит А. Изгородин.

Александр Изгородин / Э. Блажевич / фото LRT

Выходит, что Литва не торгует с Россией напрямую, так как не продает туда свою винную продукцию. К тому же экономист отмечает, что литовские перевозчики зарабатывают лишь на услугах, бизнес ведут производители.

«Это вино не имеет никакого отношения к литовскому бизнесу и литовским компаниям. Оно имеет отношение к Литве только такое, что через логистическую инфраструктуру Литвы оно экспортируется другими странами. <...> Конечно же, это касается и заработка – зарабатывают больше не логистические компании, а те, что производили вино», – отмечает А. Изгородин.

Вино. Ассоциативные снимки / Фото AP

Сам же экспорт литовской продукции в Россию, как отмечает экономист, значительно снизился.

«Если посмотреть на статистику экспорта литовской продукции в Россию, то летом этого года, по сравнению с прошлым летом, он упал чуть больше, чем в 2 раза. То есть это показывает, что литовские компании очень сильно избегают России как торгового партнера», – говорит экономист.

В середине лета этого года Министерство экономики и инноваций Литвы опубликовало данные, которые указывают, что по сравнению с летом 2022 года, экспорт литовской продукции в России сократился на 55%. Однако министерство сообщало и о том, что вырос экспорт в страны Центральной Азии, которые, по различного рода свидетельствам, помогают России обходить санкции – частично через эти страны идёт так называемый параллельный экспорт, то есть поставки санкционной продукции.

При этом А. Изгородин отмечает, что в вопросе моральной ответственности за перевозки грузов в Россию, нужно оценивать и литовский бизнес.

«Есть компании, которые, к сожалению, дальше продолжают работать с Россией. Мне кажется, что это просто имеет отношение к тому, что называется личные интересы против интересов страны. Конечно, нужно бизнесу попытаться понять, что в данном случае, когда мы говорим про Россию, мы понимаем, что мы говорим про попытку России захватить территорию Украины и, конечно же, компании максимально должны учитывать это и максимально избегать России как торгового партнера», – считает экономист.

А. Изгородин также считает, что условия для ведения бизнеса в нынешних условиях приемлемы и не видит никаких ошибок, допущенных государством в этой сфере. Хотя зачастую ответственность за проблемы с торговлей логистические компании перекладывают именно на правительство и европейские структуры. По крайне мере, водители и руководители таких компаний регулярно выступают с критикой власти, в связи с усложнившимися условиями работы и отсутствием альтернативных предложений.

Очередь из грузовиков на границе / Д. Умбрасас / фото LRT

При этом А. Изгородни видит в действиях Литвы правильные шаги по соблюдению санкций.

«Я не думаю, что Литва совершила какие-то ошибки (в создании условий для бизнеса - ред.), потому что та же самая статистика показывает, что зависимость литовских компаний от России очень сильно упала. Здесь мы говорим про нишевые товары (вино) и нишевую статистику, как я и говорил, больше магия цифр, чем какая-то реальная статистика государства», – говорит А. Изгородин.

«Все в принципе делается правильно. Литва очень максимально соблюдает санкции. Но здесь (в прекращении торговых связей с Россией - ред.) может быть только один вариант – усиливать санкции, увеличивать количество товаров, которые запрещено экспортировать в Россию. Но здесь уже нужно вести работу не литовскому государству, а литовскому государству в Европейской комиссии, потому что санкции принимает не Литва, а ЕС», – подытоживает экономист.

В 2022 году из Литвы было экспортировано продукции свыше чем на 44 миллиарда евро. Поэтому экономист А. Изгородин подчеркивает, что реэкспорт вина, сумма которого составила 123 миллионов долларова, – это нишевое явление.