Продолжают поступать угрозы в адрес литовских школ и детских садов: получено более 1 000 сообщений

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил Радио ЛРТ, что в ночь на вторник в школы и детские сады вновь поступали угрозы - к 10 часам утра в полицию Литвы поступило более 1000 сообщений об угрозах взрыва из различных учреждений.

Он призвал учреждения следовать рекомендациям полиции, консультироваться с ней и выполнять указания сотрудников.

Подозрительная находка на крыше детского сада



Продолжают поступать угрозы в адрес литовских школ и детских садов / E. Blaževič/LRT nuotr.

Пока план безопасности "Щит" введен только в детском саду в Сантаришкес (Вильнюс).

На крыше обнаружен подозрительный предмет, введен план "Щит", и саперы Aras отправятся на его проверку", - сказал Матонис агентству BNS.

После 11:00 ч. Матонис подтвердил, что никаких опасных предметов в здании не обнаружено. "План "Щит" отменен", - сообщил представитель полиции агентству Elta.

Пресс-секретарь полиции Вильнюсского района Юлия Самороквская сообщила BNS, что подозрительные пакеты были обнаружены на крыше детского сада в Сантаришкес, о чем было сообщено в 8.45 утра, и в связи с обнаружением было принято решение об эвакуации.

Угрозы поступали с 2 часов ночи



Продолжают поступать угрозы в адрес литовских школ и детских садов / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ранее Матонис сказаал, что сообщения с угрозами начали поступать примерно в 2 часа ночи.

"Угрозы вновь поступили ночью, начиная с 2 часов. В основном, насколько я могу судить, поступали в школы и детские сады, что их учреждение взлетит на воздух после 9.00", - сказал Матонис в эфире программы "Звуки утра" на Радио ЛРТ.

"Пользуясь случаем, я хотел бы сказать всем, чтобы они (учреждения - ред.) воспользовались рекомендациями, разосланными вчера вечером, позвонили в полицию для консультации или по номеру 112 и просто выполняли указания сотрудников", - призвал представитель полиции.

"Муниципалитеты должны были поделиться [рекомендациями] с ответственными органами, я надеюсь, что они их получили, теперь все будет по-другому. Главная мысль этих рекомендаций - не спешить с эвакуацией людей и прекращением деятельности, а в первую очередь звонить по телефону, указанному сотрудниками полиции. Если больше никакой информации нет, после ночи никаких предметов не обнаружено, после осмотра помещения ничего подозрительного нет, то в этом случае необходимо продолжать деятельность и не обращать внимания на подобные сообщения", - уточнил BNS во вторник утром представитель Департамента полиции.

Если же в заведении обнаружен подозрительный предмет, подчеркнул представитель, необходимо провести эвакуацию.

"Если обнаружен подозрительный предмет и непонятно, откуда он взялся, вчера его никто не видел, сегодня он появился, поступила угроза, то люди должны обязательно эвакуироваться из заведения, позвонить по телефону 112 и дождаться прибытия сотрудников полиции", - сказал Матонис.

Рамунас Матонис / BNS nuotr.

LRT.lt напоминает, что в ночь на понедельник было получено 3 письма о заложенных в различных учреждениях взрывных устройствах. Сообщения о взрывчатке в литовских учреждениях не подтвердились. Подобные угрозы распространялись и в пятницу и не подтвердились.

"С прошлой пятницы мы наблюдаем хорошо организованную кибератаку, цель которой - нарушить работу спецслужб и вызвать панику в обществе. За последние несколько дней в полицию поступило более 2500 электронных писем с ложными угрозами, и эта атака не прекращается. Людям, которым действительно нужна помощь, трудно дозвониться по номеру экстренного вызова и быстро получить необходимую помощь, поэтому необходимо искать быстрые решения, чтобы справиться с этой ситуацией, не нарушая работу специальных служб и повседневную деятельность учреждений и организаций", - сказал генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

В Ширвинтском районе - дистанционное обучение

Мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене объявила в Facebook, что в связи с угрозами, полученными во вторник, обучение будет проходить дистанционно.

"Понятно, что эта кибератака направлена на школы по всей стране, но мы должны обеспечить безопасность учеников, учителей и персонала, поэтому сегодня, пока мы решаем, как действовать дальше, обучение будет проходить дистанционно. Дети вернутся из школы домой", - пишет мэр.