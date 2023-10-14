По словам экспертов, литовская армия соответствует высоким стандартам НАТО

Эксперты НАТО по оборонному планированию на этой неделе посетили Литву. Они оценили прогресс Литовской армии и институтов гражданской готовности как отвечающий высоким стандартам Североатлантического альянса, сообщает Министерство обороны.

По данным ведомства, эксперты НАТО, представившие свои заключения, подчеркнули важность растущего оборонного бюджета и модернизации армии Литвы.

«Эксперты подчеркивают важность модернизации: наша армия соответствует высоким стандартам НАТО. Приобретенное современное вооружение дает армии возможности, которых у нее до сих пор не было, и которые важны для всего Альянса», — сказал вице-министр обороны Жильвинас Томкус.

Еще один важный приоритет Литвы — быстрое накопление запасов боеприпасов различного калибра — был оценен очень хорошо, особенно с учетом сегодняшнего опыта Украины.

Эксперты также оценили рост личного состава армии. По их словам, в последние годы в Литве созданы привлекательные условия для прохождения военной службы.

Новая газета. Балтия