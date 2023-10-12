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Новости2023.10.12 16:40

Латвия планирует закрыть пункты пропуска Виентули и Педедзе на границе с Россией

НГ
Новая газета – Балтия 2023.10.12 16:40
Граница
Граница / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект постановления правительства о приостановке работы пунктов пропуска Педедзе и Виентули, пишет Press.lv.

В аннотации к проекту постановления МВД сообщило, что Россия приняла решение, согласно которому с 16 октября 2023 года все владельцы украинских паспортов будут иметь право въезжать в Россию из третьих стран только через два пункта пропуска, одним из которых является пункт пропуска Виентули на латвийско-российской границе.

В МВД Латвии полагают, что такие условия могут существенно нарушить общественный порядок и создать угрозу национальной безопасности.

В ведомстве считают, что Россия приняла такое решение в ответ на постановление Евросоюза о запрете въезда на территорию ЕС транспортных средств с российскими номерами. Ранее Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша, Норвегия и Болгария закрыли въезд на свою территорию для владельцев российских автомобилей.

Министерство иностранных дел проинформирует Россию о принятом решении.

В настоящее время проект постановления представлен на утверждение.

Новая газета – Балтия

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