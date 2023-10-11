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Новости2023.10.11 09:14

Из Тель-Авива вылетел самолет с 97 гражданами Литвы

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BNS, LRT.lt 2023.10.11 09:14
Вильнюсский аэропорт
Вильнюсский аэропорт / D. Umbraso/LRT nuotr.

В среду ночью из израильского города Тель-Авив вылетел частный самолет, на борту которого находились более 140 человек, в том числе почти сто граждан Литвы, во второй половине дня они должны быть уже в Литве.

Дважды задерживавшийся рейс был организован компанией Skyllence, входящей в литовскую группу авиабизнеса Avia Solutions Group, была задержка и в среду ночью.

"Самолет наконец вылетел почти в полпятого утра, сейчас люди летят в Бухарест, он должен приземлиться в Бухаресте в 7:40 по местному времени и в Литве ожидается около 12.50", - сказала в интервью радиостанции LRT в среду утром глава Skyllence Вилма Вайтекунайте.

По ее словам, всего в самолете находится 141 человек и младенец, среди них - 97 граждан Литвы и 27 граждан Израиля, остальные - граждане других стран.

На борту самолета также находится группа из нескольких десятков паломников, которые находились на оккупированном Израилем Западном Берегу во время нападения группировки ХАМАС в минувшие выходные.

Согласно данным, опубликованным литовскими учреждениями, в Израиле проживает около 7 тысяч граждан Литвы, еще около полутора тысяч находились в стране временно.

Во вторник Литва отправила на Ближний Восток армейский самолет Spartan. Этот транспортный самолет на 38 мест пробудет в Турции неделю на случай, если гражданам Литвы потребуются другие эвакуационные рейсы из Израиля.

Посол Литвы в Израиле Аудрюс Брузга подтвердил радиостанции LRT, что рейс Spartan может быть организован в среду, если желающих полететь будет достаточно, рейсов может быть больше одного, и людей можно перевезти сначала в Турцию или в другую европейскую страну.

По его словам, по данным утра среды, на рейс Skyllence не попали около 20 человек, изъявивших желание вернуться в Литву.

"Мы ждем информации, как только наберем критическую массу - посмотрим, сколько желающих уехать в данный момент, в зависимости от этого организуем рейс самолета Spartan (...), когда узнаем точное число желающих вылететь сегодня, тогда рейс и состоится", - сказал он.

В свою очередь Вайтекунайте сообщила, что компания также готова организовать больше рейсов, если возникнет такая необходимость.

ХАМАС предпринял внезапную атаку на Израиль в субботу, вторгнувшись на его территорию и нанеся ракетные обстрелы. Израиль нанес ответные удары по сектору Газа. В ходе конфликта погибли сотни людей как в Израиле, так и в секторе Газа.

ХАМАС — палестинская боевая группировка, которая управляет сектором Газа и участвовала в нескольких войнах с Израилем с момента захвата анклава в 2007 году. Группировку признали террористической Израиль, США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран.

ХАМАС поддерживается Ираном, который финансирует приобретение оружия, его поставку и обеспечение военной подготовки. У ХАМАСа также есть политический офис в Катаре, где базируются некоторые из его лидеров.

На небольшой территории сектора Газа проживает 2,3 миллиона человек, с 2007 года сектор находится в блокаде Израиля - ограничено передвижение товаров и людей в эту зону и за ее пределы.

# Литва
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