Оправдает ли себя транзит украинского зерна через Клайпедский порт?

С 4 октября контроль за транзитом украинского зерна перенесен с украинско-польской границы в Литву – Клайпедский порт. «Россия уничтожает продовольствие, Литва его доставляет. Принят и согласован коридор для транзита зерна в порты Балтии, что позволит снять давление на украинской границе и увеличить поставки в Африку и другие страны», - заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Русская служба Радио LRT попросила прокомментировать этот транзит политического обозревателя Альвидаса Медалинскаса.

- Альвидас, все ли гладко в этом соглашении?

- Политически это соглашение звучит очень красиво. Действительно, Литва хочет помочь Украине, украинским земледельцам экспортировать через литовские порты украинскую агропродукцию. Также Литва хочет помочь Польше, чтобы часть украинского зерна не оседала в Польше. Ведь украинская продукция намного дешевле польской. Поэтому в Польше возникли политические проблемы, а некоторые политики стали выступать с резкими заявлениями.

Украинское зерно / Фото AP

Думаю, самый главный вопрос этого соглашения – проверка и контроль этих грузов. Сама договоренность – прекрасна, но возникает вопрос с воплощением этого соглашения в жизнь. Как я вижу, ни руководство Клайпедского порта, ни руководство Литовских железных дорог пока сильного оптимизма не показывает.

- А почему, как вы считаете?

- Бизнес думает не только о том, как помочь, но и о том, целесообразно ли это экономически. На данный момент это не выглядит экономически целесообразно. Во всяком случае, пока это проблематично. Если грузы пойдут через Польшу по железной дороге, не надо забывать, что в Польше узкоколейка, а в Украине и Литве другая колея. А для того, чтобы решить эти экономические моменты, нужно решение Евросоюза, нужно субсидирование этого пути. Если не будет такого решения, то это соглашение –привлекательное, но очень трудновыполнимое.

- Проблема чисто техническая?

- Узкоколейка, да, чисто техническая проблема. Я бы сказал, вообще, вся логистика перевозок. Почему в Польше возникла проблема с украинским зерном? Не получится ли так, что она появится и в Литве?

Раньше сельскохозяйственная продукция вывозилась крупными кораблями из портов через Чёрное море. Этот путь Россия закрыла. Украина решила, что можно вывозить через порты Болгарии, Румынии и Турции. Россия заявила, что будет атаковать эти корабли, но сейчас, кажется, такие корабли пошли. Позже было принято решение доставлять зерно по Дунаю. Надо подчеркнуть, что, когда доставкой агропродукции занимаются крупные компании, ее проще контролировать.

Альвидас Медалинскас / Фото Ю. Стацявичюса/LRT

Но когда нет возможности перевозить зерно по Черному морю, по Дунаю, а Россия постоянно атакует инфраструктуру, то вывозом агропродукции стали заниматься небольшие автотранспортные компании, появилось много компаний-посредников. И, естественно, контролировать этот вывоз очень трудно. И поэтому, да, часть зерна оседала в Польше. Отсюда и проблемы. Опасения польских фермеров небеспочвенны. Украинское зерно намного дешевле польского, а потом оно оказывается на европейском рынке как выращенное в Польше. Но это проблема не Украины. Поэтому вывоз зерна через Клайпедский порт означает больший контроль. Что ж, посмотрим, как это будет работать.

Вообще, проблема номер один – это блокада черноморских портов Украины Россией. На мой взгляд, международное сообщество должно было помочь конвоировать корабли с украинской агропродукцией. Даже во время ирано-иракской войны конвоировали грузы через Персидский залив.

Корабль с украинским зерном прибыл в Турцию / Фото AP

- Альвидас, а в чем проблема конвоирования кораблей с украинской агропродукцией?

- Нерешительность и боязнь. Я говорил об этом западным партнерам. Я предлагал такой вариант: это могут быть не только корабли западных стран, а тех государств, куда вывозится зерно, например, Египет, Китай, африканские государства, чтобы у Путина не было большого желания атаковать эти корабли. По «натовским» кораблям он может ударить, кто его знает, а по судам «Глобального Юга» не решится, ведь он хочет выглядеть этаким «благодетелем», помогающим африканским странам.

К сожалению, мы видим недостаток политической воли для того, чтобы предпринимать такие шаги, которые уменьшили бы возможности Путина шантажировать и блокировать Украину.