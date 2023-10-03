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Новости2023.10.03 10:34

В Вильнюсе литовский язык будет учить более 620 иностранцев, большинство из них - украинцы

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BNS, LRT.lt 2023.10.03 10:34
Литовский язык
Литовский язык / Й. Калинскиса / фото BNS

Со следующей недели в Вильнюсе более 620 человек начнут изучать литовский язык, большинство из них - украинцы и небольшое количество белорусов.

"Менее 10% - это другие меньшинства, в основном белорусы. Более 90% - украинцы", - сказал BNS в понедельник директор Дома национальных общин Гжегож Милошевич.

По данным Дома национальных общин, будет создано 30 групп, 20 из которых финансируются посольством Соединенных Штатов Америки (США) в Литве.

Представитель посольства США в Литве Андреа Линдгрен сказала, что США вдохновляет тот факт, что Литва приняла 80 тыс. украинцев. Она добавила, что надеется, что "мосты между украинцами и литовцами будут строиться и дальше".

Директор Дома национальных общин сообщила, что в каждой группе будет от 15 до 20 человек.

По словам Милошевича, десять групп будут финансироваться организацией "Сильны вместе", Государственной комиссией по литовскому языку и Департаментом по делам национальных меньшинств.

Проект, финансируемый посольством США, рассчитан на полтора года, при этом 20 групп будут собираться каждые полгода, чтобы продолжить обучение.

Курсы литовского языка организует Дом национальных общин.

# Литва
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