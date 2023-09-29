Президент Грузии о том, на кого нападет Россия после Украины: «На вас или на нас»

Если Россию не остановить в Украине, то Владимир Путин нападет на страны Балтии или на Грузию, считает Саломе Зурабишвили, президент Грузии. По ее словам, необходимо сделать все возможное, чтобы не дать России продолжить борьбу, в то время как Украина уже противостоит давлению Москвы упорным и, для многих, неожиданным способом. О войне в Украине, внутренних разногласиях и давлении России она рассказала в интервью программе «Тема Дня» телеканала ЛРТ.

- Госпожа президент, был ли этот визит в Литву согласован с правительством?

- Очевидно, вы, наверное, заранее знаете, что нет, этот визит не был согласован с правительством Грузии по непонятным для меня причинам. Мне кажется, что сейчас мы все - парламент, правительство, президент - должны работать вместе и делать все возможное, как предписывает наша Конституция, чтобы убедить наших партнеров в том, что мы должны добиться статуса кандидата до конца этого года. Именно это я и пытаюсь сделать. Мне очень жаль, но я официально не уполномочена совершать этот визит, но я действую по убеждению, считаю, что должна это сделать. Я считаю, что у меня есть мандат от жителей Грузии, и я буду действовать соответственно".

- Я спрашиваю Вас о визите и его координации не просто так - парламент инициирует против Вас процедуру импичмента за то, что Вы не согласовали с правительством визиты в Европу. Как бы Вы объяснили эту ситуацию?

- Я не могу объяснить. Это могут сделать только те, кто ее начал. Процедура импичмента часто возбуждается за очень серьезные преступления - государственную измену или что-то подобное. В данном случае я не знаю ни одной страны, где бы инициировали процедуру импичмента, потому что президент выполняет свои обязанности и пытается вывести страну на тот путь, на котором она должна быть, то есть на путь евроинтеграции.

Саломе Зурабишвили / D. Umbraso / LRT nuotr.

И Грузия последовательно работает над этим вопросом с момента обретения независимости. Это наша главная цель и задача, это надежда народа Грузии, и это поддерживают более 80% населения нашей страны. Об этом свидетельствуют все опросы общественного мнения, проведенные за последние 30 лет.

- Г-жа президент, Грузии как никому другому известно, что такое российская агрессия - 15 лет назад часть территории вашей страны была оккупирована. Надеетесь ли Вы когда-нибудь вернуть ее себе?

- Прежде всего, я хотела бы сказать, что все в Грузии надеются, что воссоединение наших территорий станет возможным. Мы уже заявили, и, наверное, все в Грузии это понимают, что мы не хотим применять силу для возвращения этих территорий. Мы хотим вернуть людей, которые там живут. Один из возможных путей для этого - вступление в Европейский Союз, и именно к этому мы стремимся. Открытие этой перспективы, открытие этого пути для наших граждан позволило бы им получить представление о будущем в оккупированной Абхазии, чтобы они поняли, что их самобытность, их права, их мир будут сохранены, то есть все то, что Россия, очевидно, не смогла обеспечить в условиях оккупации.

- Если Россию не остановить в Украине, что тогда? Чья очередь наступит?

- Нас или вас. Вы уже сказали нам, что мы следующие, если Россия не остановится на Украине. В нашей стране на оккупированных территориях находятся российские военные базы. Под угрозой вся Европа и сама демократия, будущее демократии. Это самая важная битва, которая сейчас ведется в Украине, и Украина выигрывает эту битву, потому что она сопротивлялась так долго, что остальному миру это казалось невозможным. Это, пожалуй, самый важный военный инструмент, с помощью которого она может показать, что Украина непобедима. Стойкость и мужество, которые демонстрируют Украина и ее президент, показывают всему миру, что они способны противостоять военной мощи России, противостоять российской армии, унизить российскую армию, потому что все, что происходит - смена военачальников, бесконечные изменения военной стратегии, дело Пригожина - показывает, что российский президент не смог реализовать те амбиции, которые он ставил перед собой, и продолжает не военную войну, а войну по типу КГБ.

Первый раунд он уже проиграл. Теперь необходимо, чтобы победила Украина, а победа Украины приведет к победе всех нас и поможет обеспечить мир и стабильность. Я, конечно, говорю очень эгоистично, но это поможет обеспечить безопасность Черноморского региона, который просто незаменим, а также особенно важен для Европы. Именно об этом идет речь, когда мы говорим о войне в Украине.



Инициатива трех морей, к которой мы еще не присоединились, безусловно, представляет для нас большой интерес и поможет обеспечить наше будущее. Все крупные проекты, которые Европа реализует в нашей стране, безусловно, очень сильно способствуют нашему успеху и успеху Украины. Не вызывает сомнений и тот факт, что только победа Украины может гарантировать мир, поэтому мы должны добиться того, чтобы Россия не выходила за пределы своих границ и вела себя как нормальное государство.

Пока этого не произойдет, никто не сможет жить в мире и никто не сможет сказать, что нам не угрожают дальнейшие интервенции, потому что Россия останется той Россией, которой она была, той Россией, которую мы видели и знали, той Россией, которую знаете вы, той Россией, которую знаем мы, и той Россией, которую знают многие европейцы.

- Кто может остановить Владимира Путина в Украине?

- Украинцы и, конечно, солидарность и единство всех европейских партнеров. На самом деле, все это не оправдало ожиданий Путина, который надеялся, что это расколет Европу и многие союзники немедленно прекратят поддерживать Украину. Этого не произошло, и общественное мнение остается очень стабильным. Это действительно редкость, когда солидарность сохраняется на таком высоком уровне в течение столь длительного времени, в том числе и в СМИ. Это действительно большая редкость. И поддержка США, которая повторяется снова и снова и была подтверждена во время визита Зеленского в Вашингтон. Этого президент России не ожидал.

Саломе Зурабишвили / D. Umbraso / LRT nuotr.

- Я хочу спросить о кровопролитии в вашем регионе. За последние три десятилетия Армения и Азербайджан вели две войны за Нагорный Карабах. Является ли нынешний результат посланием миру о том, что конфликты такого рода решаются силой?

- Я надеюсь, что нет. В случае с Грузией у нас есть две оккупированные территории, и мы решили, что не будем применять силу для их возвращения, поскольку это не соответствовало бы воле людей, проживающих на этих территориях, и воле остальных наших граждан.



Конечно, в прошлом были возможности найти какие-то мирные решения между Азербайджаном и Арменией, но, к сожалению, Россия сыграла очень негативную роль в отношениях между двумя странами, помешав им прийти к согласованному решению по этому вопросу, и именно поэтому мы пришли к тому результату, который имеем сейчас, и видим последствия. Прежде всего, это человеческая трагедия, которая причиняет огромную боль всем жителям региона, включая соседние страны. Однако она в корне изменила отношение армянского народа к своим друзьям и врагам. Все убеждения и вера в то, что только Россия может дать гарантии безопасности этой маленькой стране, граничащей и с Азербайджаном, и с Турцией, из-за страшной истории, которую ей пришлось пережить, испарились. Теперь армянский народ ищет, где бы он ни был, и в первую очередь на Западе, потому что мы разделяем общие цивилизационные ценности.

Армяне также в значительной степени опираются на европейские и христианские ценности, что, безусловно, очень важно. Единственная перспектива для Армении сейчас - это обратиться к Западу, к Европейскому Союзу. Европейский Союз в последнее десятилетие достаточно активно работает там, направив туда миссию по мониторингу, у нас есть миссия по мониторингу в Грузии и одна в Армении. Остается только ждать более активных действий со стороны Европейского Союза и США. США в этой ситуации достаточно ясно дали понять, что они хотят направить туда гуманитарную миссию и более активно участвовать в жизни региона.

Армения меняется, и меняется к лучшему. Я очень надеюсь и ожидаю, что мужественный президент пойдет по этому пути, в этом направлении. Он понимает, что на Россию больше нельзя полагаться, и население признает это, протестуя у российских военных баз. Президент понимает, что это нелегкий путь, но он твердо намерен идти по нему.

- Г-жа президент, почему Грузия поворачивается лицом к России? Я имею в виду экономические отношения, отказ от санкций в связи с войной в Украине, отказ от запрета въезда россиян в Грузию.

- Я с вами в этом не согласна, потому что Грузия и ее жители никогда не повернутся лицом к России. Мы, как и Вы, извлекли уроки из нашей истории, единственное, как я уже сказала, что народ Грузии хочет идти по европейскому пути, хочет присоединиться к европейскому сообществу, с которым у него есть общие ценности. В политике властей есть некоторые отражения, но мандат, который был дан властям, правительству или мне, когда я была избрана, был европейским мандатом, а не российским.

Саломе Зурабишвили / D. Umbraso / LRT nuotr.

Я очень сомневаюсь, что хоть один человек в Грузии доверил бы свой голос какому-либо правительству или президенту, который бы поддержал Россию. Это мое твердое убеждение, и именно поэтому я здесь, именно поэтому я еду во все столицы Европы, чтобы засвидетельствовать глас народа, который избрал меня с одной целью - привести страну туда, где она должна быть в конце этого долгого и трудного пути - в Европу".

- Бывший президент Грузии Саакашвили все еще находится в тюрьме, его здоровье очень плохо. Это оказывает давление на Грузию со стороны международного сообщества, но Ваше помилование могло бы изменить ситуацию. Есть ли такая возможность?

- Нет, это не изменит ситуацию, и я постоянно об этом говорю, но очевидно, что послание не доходит до аудитории по многим причинам. Власти могут снова придумать для него новое наказание, когда я объявлю о помиловании, и он не увидит свет. Это решение правительства, и оно само должно решать, что ему делать. Есть не один способ заставить Саакашвили заплатить за те проступки, которые он совершил или не совершил по отношению к режиму. Однако я не увеена, что это произойдет. Мне кажется, что это один из главных инструментов, который позволит нам победить на выборах.