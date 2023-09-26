В Латвии исправят учебники русского языка

Государственный центр содержания образования внесет правки в учебные материалы по русскому языку для девятого класса до 31 октября, заявили в министерстве образования, передает Delfi.

Ранее пользователи соцсетей пожаловались, что в некоторых учебных материалах по русскому предметом изучения стало военное учебное заведение в Москве, а в ссылках предлагается информация с российских сайтов.

Напомним, министерство образования Латвии передало на общественное обсуждение поправки, предусматривающие постепенную отмену преподавания русского как второго иностранного. Сейчас школьники в Латвии с первого класса изучают английский, а после начальной школы приступают к изучению второго иностранного. Им может быть немецкий, французский и другие языки, но из-за нехватки учителей чаще всего в качестве второго иностранного преподается русский.

Министерство предлагает, чтобы в 2026-2027 учебного года школы были обязаны предлагать в качестве второго иностранного один из официальных языков ЕС, ЕЭЗ или язык, регулируемый межправительственными соглашениями в области образования. Русский язык не входит в число этих языков.



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