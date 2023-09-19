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Новости2023.09.19 18:05

ЕС осудил военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе

DW
Deutsche Welle 2023.09.19 18:05
Удары Азербайджана в Нагорном Карабахе
Удары Азербайджана в Нагорном Карабахе / „Telegram“ kanalo „Mash“ įrašo stop kadras

Баку объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Карабахе. ЕС осудил эскалацию и призвал вернуться к переговорам.

Европейский Союз осудил военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе и призвал стороны вернуться к переговорам, говорится в заявлении ЕС, опубликованном во вторник, 19 сентября. "Европейский Союз осуждает военную эскалацию вдоль линии соприкосновения и в других точках Карабаха. ЕС сожалеет о человеческих жертвах, вызванных эскалацией конфликта. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к прекращению нынешних военных действий Азербайджана", - говорится в документе.

"Насилие необходимо прекратить, чтобы создать благоприятную среду для переговоров о мире и нормализации. Для достижения согласованных результатов необходима искренняя приверженность всех сторон. ЕС по-прежнему полностью заинтересован в содействии диалогу", - заявили в Евросоюзе.

"Военные действия Азербайджана должны быть немедленно прекращены, чтобы обеспечить подлинный диалог между Баку и карабахскими армянами", - написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

"Антитеррористические мероприятия" Азербайджана в Карабахе

Утром 19 сентября Азербайджан объявил о проведении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе и начал обстреливать территорию непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, в том числе ее столицы Степанакерта. Горожане сообщают о массированном артобстреле города и воздушной тревоге. Баку заявил, что требует вывода армянских войск и "смены режима" в регионе. В свою очередь в Ереване утверждают, что армянских военнослужащих на территории Нагорного Карабаха нет.

Минобороны Азербайджана заявило, что наносит удары исключительно по военным целям с применением "высокоточного оружия". Ереван назвал действия Азербайджана "широкомасштабной агрессией" и призвал Совбез ООН и российских миротворцев принять меры по прекращению боевых действий Азербайджаном. Премьер Армении Никол Пашинян собрал Совбез республики.

Москва призвала и Баку и Ереван остановить кровопролитие, вернуться к дипломатии и обеспечить безопасность миротворцам. Россия подтверждает приверженность российско-армянскому союзничеству и "готовность наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию", также заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Вторая война за Нагорный Карабах летом 2020 года закончилась победой Азербайджана. Вдоль новой линии соприкосновения в регионе были размещены российские миротворцы. Единственной транспортной артерией, соединяющей непризнанную НКР с Арменией, остался Лачинский коридор.

В декабре 2022 года Лачинский коридор был перекрыт людьми с азербайджанскими флагами, называвшими себя экоактивистами. Ереван назвал это блокадой региона. При этом Баку запретил использовать аэропорт в Нагорном Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион. Многие международные и гуманитарные организации безуспешно пытались урегулировать ситуацию. Армения и Азербайджан неоднократно обвиняли друг друга во взаимных обстрелах.

DW

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