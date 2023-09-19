Еврокомиссия: число украинских беженцев в Европе достигло 10 млн человек

Число украинских беженцев, прибывших в Европу после начала полномасштабного вторжения, достигло 10 млн человек. Об этом заявил комиссар Европейского Союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью французской радиостанции Sud Radio.

Бретон заявил, что активнее всех беженцев принимают Польша, Венгрия и Чехия. В Чехии, по словам Бретона, количество мигрантов из Украины составляет 440 тысяч человек – это 4% от населения страны. При этом еврокомиссар подчеркнул, что это вопрос, который касается всей Европы: "Это проблема, которая затрагивает всех нас, она затрагивает нас на юге Европы, она затрагивает нас на востоке".

Ранее стало известно, что Еврокомиссия собирается продлить действие механизма предоставления временной защиты для людей, спасающихся от российской агрессии против Украины, с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года. Как подчеркивается в сообщении ЕК, это обеспечит поддержку более четырем миллионам человек, пользующихся защитой Евросоюза.

Механизм временной защиты для украинских беженцев вступил в силу 4 марта 2022 года и автоматически был продлен на год. Согласно нему, люди, которые спасаются от войны, имеют права на все блага ЕС, а также в Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии. В их числе – право на проживание на территории ЕС, доступ к рынкам труда и жилья, право на получение образования для детей, а также социальную, медицинскую и другие виды помощи.

"Настоящее время"