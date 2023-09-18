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Новости2023.09.18 11:50

Модернистская архитектура Каунаса внесена в Список культурного наследия ЮНЕСКО

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BNS, LRT.lt 2023.09.18 11:50
Старый город Каунаса
Старый город Каунаса / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Модернистская архитектура Каунаса включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, но Литва должно будет реализовать рекомендации экспертов в течение полутора лет.

Такое решение было принято в понедельник в ходе сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде, что в Саудовской Аравии.

«Модернистская архитектура Каунаса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО! Это исторический момент, особенно если учесть, что модернизм в Каунасе – относительно новое наследие, и особенно учитывая, насколько исторически и политически важен для нас период, когда зародилась и развивалась наша современная государственность», – отметил министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

Каунасский модернизм сформировался в тридцатые годы прошлого века, когда город был временной столицей Литвы, после того как Польша оккупировала Вильнюсский край.

В Каунасе есть десятки исключительных примеров модернистской архитектуры.

Объекты культурного и природного наследия и территории исключительной мировой ценности включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В этот список в Литве уже включены четыре объекта: исторический центр Вильнюса, археологическая местность в Кярнаве, Куршская коса и точки геодезической дуги в Струве.

# Культура
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