«Люди платят половину своего семейного дохода только за жилье»: в Литве продолжают расти процентные ставки по кредитам

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в десятый раз подряд повысил базовые процентные ставки. В Литве некоторые люди, взявшие кредиты на жилье, уже откладывают половину своего дохода на жилье. Банки уже давно в обязательном порядке оценивают, сможет ли человек выплачивать кредит, когда процентные ставки достигнут 5%, но уже есть люди, выплачивающие по 6% и более. По мнению кредитного эксперта, правила кредитования стали недружелюбными по отношению к людям.

Семья Довидаса, которая взяла ипотечный кредит, уже ощутила на себе рост процентных ставок.

"Если посчитать, то мы начали платить 400 евро - платили первый год. При первом повышении стало 500 евро. При втором - уже 600 евро. Сейчас, я надеюсь, мы не дойдем до 700", - говорит житель Вильнюса.

ЕЦБ повышает базовые ставки уже десятый раз подряд. На этот раз она составляет 0,25%.

Довидас и его жена теперь платят 5,5% годовых. После пересчета процентной ставки в октябре, говорят они, она однозначно превысит 6%. Мужчина говорит, что не расчитывал на такую динамику. Однако некоторые жители уже сейчас платят по кредитам 6% годовых.

деньги / E. Blaževič/LRT nuotr.

Процент по кредиту складывается из ставки межбанковского кредитования EURIBOR, которая реагирует на базовые ставки, и маржи, устанавливаемой банком. В 2015 году маржа преодолела порог в 2% и оставалась таковой до начала текущего года.

Банки обязаны оценивать, не превышает ли платеж по кредиту 40% ежемесячного дохода человека.

Они также в обязательном порядке проверяют, сможет ли человек выплачивать кредит, если процентные ставки достигнут 5%.

Они также могут оценивать гипотетическую ситуацию при более высоких процентных ставках - 7-8%.

"Но суть не в этом. Ведь если людям придется платить 8%, они не смогут позволить себе поесть. Сейчас, когда процентные ставки уже превысили 5% и уже приближаются к 6%, а в следующем году будут 7%, естественно, что людям будет очень трудно платить банку", - говорит президент Ассоциации управления финансами и кредитом Марюс Янсонас.

Европейский центральный банк / AP nuotr.

"Через год ситуация, возможно, станет еще более напряженной, но мы будем за этим следить", - говорит Нийоле Валинските, начальник отдела макропруденциальной политики Банка Литвы (БЛ).

Пока, по словам представителя БЛ, причин для беспокойства нет.

"Тест на повышение процентных ставок, действующий с 2015 года, в основном, по крайней мере, защитил большинство потребителей от повышения процентных ставок", - поясняет Валинските.

В то же время, по словам главы банковской ассоциации, статистика свидетельствует о росте зарплат.

"Это означает, что показатель 40% снижается, то есть доходы населения выросли. Те, кто уже брал кредиты, скажем так, не должны были быть обременены повышением. И это мы видим - так называемых плохих кредитов не стало больше", - говорит президент Банковской ассоциации Эйвиле Чипкуте.

Центральный банк Литвы / Фото Э. Блажевич/LRT

Плохие кредиты составляют не более полутора процентов от общего количества кредитов.

М. Янсонас предлагает ужесточить правила кредитования. По его словам, хотя они введены для защиты населения, на самом деле они заставляют людей влезать в долги.

"Люди не должны иметь возможность взять кредит, превышающий трехлетний доход. А здесь - 6 лет. В результате люди уже платят, наверное, половину своего семейного дохода только за жилье. Это и банковские проценты, и коммунальные платежи", - говорит Янсонас.

"Конечно, политическое решение здесь будет иметь определенные последствия, поскольку доступность кредитов снизится", - комментирует Чипкуте.

Недвижимость / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

По словам эксперта, люди будут получать меньшие по размерам кредиты, а недвижимость подешевеет.

Банк Литвы, который в прошлом году скорректировал свои правила кредитования - на основе первоначального взноса для кредитов, отличных от первого, - пока не предполагает дальнейших ужесточений.