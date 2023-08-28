Собрать детей в школу становится всё дороже, но экономист успокаивает: «К концу года цены на школьные принадлежности упадут»

Несмотря на то, что подготовка детей к новому учебному году началась еще в июле, для многих именно август – месяц, когда покупаются тетрадки, ручки, карандаши, портфели, одежда в школу и другие учебные принадлежности. В последнюю неделю лета, по сообщениям представителей некоторых торговых сетей Литвы, ощущается пик покупок, связанных с походом детей в школу. Для многих родителей в это время встаёт вопрос о том, как сделать это эффективно, но в то же время экономно.

Сбережение средств во время покупок школьных принадлежностей стало особенно актуальным в этом году, когда в среднем цены на предметы для учёбы в этом году подорожали на 7%. Однако на некоторые категории товаров цены выросли еще больше.

«Я думаю, что до конца года цены на некоторые школьные товары, скорее всего, будут падать, потому что сейчас китайская экономика очень сильно тормозится в своем развитии. Некоторые секторы возобновили свое падение, и Китай начнет экспортировать в Европу дефляцию», – в интервью LRT.lt говорит экономист Александр Изгородин.

В этом году выросшие цены на школьные товары обусловлены ростом цен на древесину и рустующую инфляцию. К тому же каждый год, многие родители не покупают все учебные принадлежности летом, а ждут середины сентября, когда цены на товары упадут и можно будет сэкономить.

Инфляция / Э. Блажевич/LRT

Однако А. Изгородин не наблюдает того, что магазины перед началом учебного года намерено завышают цены.

«Не вижу вариантов, по которым торговые сети поднимали бы цены из-за того, что надвигается учебный год. Потому что если смотреть глобально, то инфляция в Литве остается достаточно высокой, а потребление стагнирует и даже немножко падает. Понятно, что сейчас потребительская способность жителей Литвы не настолько высока, как в прошлом году, поэтому я не думаю, что у торговых сетей будет какая-то мотивация поднимать цены», – считает экономист.

«Я думаю, что торговые сети могут поднимать цены, если для этого будут какие-то объективные показатели, допустим, это рост цены на нефть или импортную продукцию», – добавляет А. Изгородин.

Школьные принадлежности / BNS

В связи с этим, экономист считает, что откладывать покупки школьных принадлежностей на потом не стоит, так как цены, на его взгляд, в середине сентября не будут сильно отличаться о тех, которые представлены в магазинах сейчас.

«Наверное, главный совет был бы – не экспериментировать и не откладывать закупки на более длительное время, через месяц или полтора. Потому что, я думаю, что в грандиозной перспективе ситуация, наверное, сильно не изменится», – предполагает экономист.

С таким мнением А. Изгородина не согласны некоторые другие эксперты страны. Представительница банка SEB Сигита Строките-Варне в интервью lrytas.lt накануне заявила, что не рекомендует родителям покупать в августе все принадлежности для школы, а обзавестись лишь необходимы товарами на первые недели в школе, так как с падением потребности, цены в магазинах тоже начнут падать, так как представители торговых сетей будут заинтересованы в том, чтобы распродать всю продукцию.

Mokyklinės prekės / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Помимо прочего, некоторые родители сообщают, что, если у них в семье больше двоих детей, то на растущих в последние годы ценах на школьные товары им удалось сэкономить, так как купленными год или два назад и не использованными тетрадками, ручками и карандашами сегодня пользуются их младшие дети.

Однако А. Изгородин снова не советует покупать продукцию заранее, так как придерживается мнения, что в будущем эта продукция будет стоить дешевле.

«Я думаю, что это была бы ошибочная стратегия, потому что как раз сейчас в еврозоне, наверное, будут усиливаться тенденции по снижению цен на всевозможные продукты, и я не исключаю, что к концу года школьные принадлежности начнут довольно-таки сильно дешеветь. Поэтому закупать дорогие школьные принадлежности сейчас, надеясь на то, что они пригодятся ребенку через несколько лет, это было бы ошибочно», – считает экономист. – Тем более нужно понимать, что такое закупать авансовом школьные принадлежности, ведь тетрадки и другие бумажные принадлежности очень быстро приходят в негодность и быстро используются».

Школа / Ю. Стацявичюс / LRT

Несмотря на то, что А. Изгородин убеждён в падении цен на предметы для школы к концу года, надеяться на то, что подешевеют все товары, не стоит.

«Единственный сегмент, где я вижу некоторые риск – это бумага. Потому, что бумага – это сектор, который очень сильно зависит от цены на энергетику. Я не удивился бы, если бы цена на газ в Европе этой осенью опять начала расти, поэтому вот бумажные принадлежности – это компонент, который остается в зоне риска, но все остальные школьные принадлежности, скорее всего, будут дешеветь», – считает А. Изгородин.