В Литве отмечается годовщина Балтийского пути

Во вторник в Литве отмечается годовщина Пакта Молотова-Риббентропа, разделившего Восточную Европу накануне Второй мировой войны.

23 августа объявлен Европейским днем ​​памяти жертв сталинизма и нацизма и Днем Балтийского пути.

По этому случаю Центр исследования геноцида и сопротивления литовского народа впервые организует в Вильнюсе велотур "Тропа памяти".

Старт будет дан у Музея оккупаций и борьбы за свободу в Вильнюсе, рядом с памятником жертвам советской оккупации, где открыта выставка, посвященная советским массовым репрессиям 1939 и 1941 годов в Эстонии, Латвии, Польше, Литве, Молдове и Украине.

Участиники "Тропы памяти" посетят Лукишскую тюрьму, затем финишируют у мемориала в Тускуленай.

В честь Дня Балтийского пути в Каунасе, Клайпеде и многих других самоуправлениях организуются концерты, в Шяуляй пройдет акция детского рисунка на асфальте "Я рисую Балтийский путь!", а в Паневежисе – форум-дискуссия "Литовское общество перед лицом геополитического кризиса 1940 и 2022 годов".

В некоторых муниципалитетах этот день отметят выражением солидарности с Украиной, которая защищает свою свободу. В Большом дворе Сейма будет представлена ​​выставка произведений искусства "Я - жива", посвященная Дню независимости Украины. Автор работ - художница Беата Куркуль, гражданка Литвы, проживающая в Украине.