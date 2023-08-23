Naujienų srautas

Балтийский путь
Новости 48 мин. назад

В Литве отмечается годовщина Балтийского пути

Лето
Новости 1 ч. назад

Погода: небольшие дожди и приятное тепло

Война в Украине
Новости 1 ч. назад

Советник Байдена: Украина методично освобождает свои территории

В. Янулявичюс
Новости 1 ч. назад

Опрос: Самые влиятельные предприниматели и экономисты - Янулявичюс, Авулис

БРИКС
Новости 16 ч. назад

Без Путина, но с Россией. Самое важное о саммите БРИКС в ЮАР

Школа (ассоциативное фото)
Новости 16 ч. назад

В середине сентября планируется забастовка учителей

Xiaomi
Новости 17 ч. назад

Компания из РФ судится за знак Xiaomi, чтобы выпускать под ним свои товары

Бумажные пакеты
Новости 17 ч. назад

Бумажные пакеты, перчатки и многоразовые сумки: жители Литвы находят способы не платить за полиэтиленовые пакеты

Эвелина Добровольска
Новости 18 ч. назад

Добровольска: "Литва - за предложение наказывать санкциями нарушение ограничений ЕС"

Андрей Десницкий
Новости 18 ч. назад

Уволенный из Вильнюсского университета российский профессор Десницкий: «Нужно признавать за человеком право меняться»

Крым
Новости 18 ч. назад

Не останавливает ни война, ни взрывы: россияне едут на отдых в Крым

Аудрюс Валотка
Новости 19 ч. назад

Из-за противоречивых высказываний главе Госинспеции по языку вынесено замечание

Ольга Карач
Новости 20 ч. назад

Карач отвергает любые обвинения со стороны ДГБ: "Отправьте меня в Беларусь и посмотрите, что будет"

Война в Украине
Новости 20 ч. назад

Маляр: украинские военные с боем вошли в посёлок Работино

Беларусь, Минск
Новости 21 ч. назад

Посольство США в Минске призывает американцев покинуть Беларусь

Ольга Карач
Новости 21 ч. назад

Политолог: "Активистка Карач всегда держала дистанцию с другими белорусскими организациями"

Новости2023.08.23 08:57

В Литве отмечается годовщина Балтийского пути

B
BNS, LRT.lt 2023.08.23 08:57
Балтийский путь
Балтийский путь / R. Požerskio nuotr.

Во вторник в Литве отмечается годовщина Пакта Молотова-Риббентропа, разделившего Восточную Европу накануне Второй мировой войны.

23 августа объявлен Европейским днем ​​памяти жертв сталинизма и нацизма и Днем Балтийского пути.

По этому случаю Центр исследования геноцида и сопротивления литовского народа впервые организует в Вильнюсе велотур "Тропа памяти".

Старт будет дан у Музея оккупаций и борьбы за свободу в Вильнюсе, рядом с памятником жертвам советской оккупации, где открыта выставка, посвященная советским массовым репрессиям 1939 и 1941 годов в Эстонии, Латвии, Польше, Литве, Молдове и Украине.

Участиники "Тропы памяти" посетят Лукишскую тюрьму, затем финишируют у мемориала в Тускуленай.

В честь Дня Балтийского пути в Каунасе, Клайпеде и многих других самоуправлениях организуются концерты, в Шяуляй пройдет акция детского рисунка на асфальте "Я рисую Балтийский путь!", а в Паневежисе – форум-дискуссия "Литовское общество перед лицом геополитического кризиса 1940 и 2022 годов".

В некоторых муниципалитетах этот день отметят выражением солидарности с Украиной, которая защищает свою свободу. В Большом дворе Сейма будет представлена ​​выставка произведений искусства "Я - жива", посвященная Дню независимости Украины. Автор работ - художница Беата Куркуль, гражданка Литвы, проживающая в Украине.

Балтийский путь
Балтийский путь
# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Лето
1 ч. назад

Погода: небольшие дожди и приятное тепло

Война в Украине
1 ч. назад

Советник Байдена: Украина методично освобождает свои территории

В. Янулявичюс
1 ч. назад

Опрос: Самые влиятельные предприниматели и экономисты - Янулявичюс, Авулис

БРИКС
16 ч. назад

Без Путина, но с Россией. Самое важное о саммите БРИКС в ЮАР

Школа (ассоциативное фото)
16 ч. назад

В середине сентября планируется забастовка учителей

Xiaomi
17 ч. назад

Компания из РФ судится за знак Xiaomi, чтобы выпускать под ним свои товары

Бумажные пакеты
7
17 ч. назад

Бумажные пакеты, перчатки и многоразовые сумки: жители Литвы находят способы не платить за полиэтиленовые пакеты

7
Эвелина Добровольска
18 ч. назад

Добровольска: "Литва - за предложение наказывать санкциями нарушение ограничений ЕС"

Андрей Десницкий
5
18 ч. назад

Уволенный из Вильнюсского университета российский профессор Десницкий: «Нужно признавать за человеком право меняться»

5
Крым
5
18 ч. назад

Не останавливает ни война, ни взрывы: россияне едут на отдых в Крым

5
Ольга Карач
2023.08.22 12:09

Политолог: "Активистка Карач всегда держала дистанцию с другими белорусскими организациями"

Ольга Карач
2023.08.22 13:44

Карач отвергает любые обвинения со стороны ДГБ: "Отправьте меня в Беларусь и посмотрите, что будет"

Беларусь, Минск
2023.08.22 12:13

Посольство США в Минске призывает американцев покинуть Беларусь

Бумажные пакеты
7
2023.08.22 16:11

Бумажные пакеты, перчатки и многоразовые сумки: жители Литвы находят способы не платить за полиэтиленовые пакеты

7
Клайпедский морской порт
2023.08.22 10:37

Из Клайпеды в Швецию паромом пытались вывезти партию сигарет почти на 1 млн евро

Крым
5
2023.08.22 14:49

Не останавливает ни война, ни взрывы: россияне едут на отдых в Крым

5
Аудрюс Валотка
2023.08.22 14:12

Из-за противоречивых высказываний главе Госинспеции по языку вынесено замечание

Андрей Десницкий
5
2023.08.22 15:20

Уволенный из Вильнюсского университета российский профессор Десницкий: «Нужно признавать за человеком право меняться»

5
Школа (ассоциативное фото)
2023.08.22 17:01

В середине сентября планируется забастовка учителей

БРИКС
2023.08.22 17:33

Без Путина, но с Россией. Самое важное о саммите БРИКС в ЮАР