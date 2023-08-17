Армонайте: "Не стот гнать из Литвы бежавших от режима белорусов"

В связи с намерениями литовских политиков пересмотреть ужесточение ограничений на въезд в страну граждан Беларуси, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что такие планы пугают людей, бежавших от репрессий минского режима.

Об этом она заявила после того, как в среду представитель офиса лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской сообщил, что некоторые переехавшие в Литву белорусские компании информационных технологий (ИТ) рассматривают возможность ухода из страны.

"Бизнес там поддерживал оппозицию, какие-то компании давали протестующим переночевать и так далее, в итоге кого-то просто выкинули из Беларуси, кто-то бежал, опасаясь репрессий, экспроприации имущества и так далее. Литва, Польша и другие страны стали домом для этих компаний", - отметила она в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

"Теперь мы предлагаем не пугать этих людей и не выгонять их из Литвы, потому что они принимали решения, уезжали, покидали свои дома, некоторые приехали с детьми и изменили свою жизнь", - добавила министр.

По словам А. Армонайте, заявления некоторых политиков дают понять, что планируемые ужесточения ограничений в отношении белорусов коснутся и ИТ-компаний этой страны, ранее переехавших в Литву.

"Честно говоря, я не совсем так понимаю (что не повлияют - BNS), потому что, когда я слушаю советников президента или некоторых членов Сейма, я слышу определенные планы. Они (ИТ-компании — BNS) тоже слышат, все следят за СМИ, и эта неопределенность есть", — отметила министр.

А. Армонайте подчеркнула, что в Литву новые белорусские предприятия переезжать не собираются.

Депутаты Сейма заявляют, что вернутся к обсуждению введения более строгих ограничений для граждан Беларуси, когда в сентябре начнется осенняя сессия парламента. Если они будут унифицированы с ограничениями, введенными весной в отношении граждан России, белорусам станет еще труднее приезжать в Литву и покупать недвижимость.

По словам А. Армонайте, существующее регулирование, согласно которому граждане Беларуси имеют меньше ограничений, является достаточным, "оно сбалансировано".

По данным компании "Investuok Lietuvoje" (лит. "Инвестируйте в Литве"), в настоящее время в стране проживает 5,2 тыс. белорусских IT-специалистов.

Согласно действующим сейчас правовым актам, до 3 мая следующего года россиянам и белорусам запрещено получать литовские визы и статус электронного резидента, но возможность приехать в Литву и приобрести недвижимость для граждан России еще более усложнена, и их заявления на вид на жительство также временно не принимаются в Литве.

Президент Гитанас Науседа придерживался позиции, согласно которой граждане Беларуси должны подвергаться тем же ограничениям, что и россияне, но Сейм отклонил его вето и сохранил более свободные условия для белорусов.