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Литва за 0,5 млн евро подготовит проект школы для Украины

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BNS, LRT.lt 2023.08.16 15:39
Школа (ассоциативное фото)
Школа (ассоциативное фото) / D. Umbraso/LRT nuotr.

Литва подготовит для Украины типовой проект школы за 0,5 млн евро, а также выделит 300 тыс. евро на укрепление административного потенциала Агентства по вопросам восстановления Украины.

Эти два новых проекта по поддержке Украины были одобрены кабинетом министров на заседании в среду.

Стандартный технический проект "Школа будущего в Украине" планируется подготовить в течение 20 месяцев, его предварительная сметная стоимость составляет 0,5 млн евро.

Другой проект, предусматривающий укрепление административного потенциала Агентства по вопросам восстановления Украины, получит грант в размере 300 тыс. евро. В протокольном решении правительства указано, что планируемая продолжительность проекта составляет девять месяцев.

На совещании также были представлены уже реализованные или завершающиеся проекты: строительство мобильного жилого городка на 36 семей в Бородянке, ремонт детского сада "Рута" в Ирпени, открытие которого запланировано на 24 августа.

Литва также завершает ремонт лицея в Бородянке, который откроется в октябре, и подготовила модель для модернизации распределительной сети оператора энергоснабжения "Миколаївобленерго»

Литва начала восстановительные работы в Украине осенью 2022 года.

# Литва
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