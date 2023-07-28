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В Польше заявили о намерениях вдвое увеличить армию страны

НГ
Новая газета – Балтия 2023.07.28 15:01
Польские военнослужащие на границе
Польские военнослужащие на границе / фото AP

Польша восстанавливает воинские части в армии и создает новые, чтобы увеличить ее численность вдвое. Об этом Polskie Radio рассказал вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.

По его словам, в польской армии, которая ранее состояла из трех дивизий, теперь их будет шесть. А впоследствии может появиться дополнительная дивизия.

Он также добавил, что польские власти занимаются укреплением границы с Беларусью, в частности, возводят заборы и устанавливают «всевозможные электронные устройства» для защиты.

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что Польша, Литва и Латвия могут совместно принять решение о закрытии своих границ с Беларусью, если в приграничье произойдут серьезные инциденты с участием ЧВК Вагнера.

Новая газета – Балтия

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