В Польше заявили о намерениях вдвое увеличить армию страны

Польша восстанавливает воинские части в армии и создает новые, чтобы увеличить ее численность вдвое. Об этом Polskie Radio рассказал вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.

По его словам, в польской армии, которая ранее состояла из трех дивизий, теперь их будет шесть. А впоследствии может появиться дополнительная дивизия.

Он также добавил, что польские власти занимаются укреплением границы с Беларусью, в частности, возводят заборы и устанавливают «всевозможные электронные устройства» для защиты.

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что Польша, Литва и Латвия могут совместно принять решение о закрытии своих границ с Беларусью, если в приграничье произойдут серьезные инциденты с участием ЧВК Вагнера.

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