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Таблички раздора. Что ждет двуязычные названия улиц в Вильнюсском районе?

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BNS, LRT.lt 2023.07.20 12:35
Вильнюсское районное самоуправление
Вильнюсское районное самоуправление / T. Lukšio/BNS nuotr.

Самоуправление готово к судам по поводу двуязычных вывесок в Вильнюсском районе, а окончательное слово здесь будет за Конституционным судом (КС), считает Жигимантас Пацявичюс, юрист, представляющий Вильнюсское районное самоуправление.

Ранее Государственная инспекция по литовскому языку поручила Вильнюсскому районному самоуправлению убрать двуязычные надписи на литовском и польском языках, но самоуправление не согласилось с этим и в начале июля обратилось в Комиссию по административным спорам. Комиссия должна объявить о решении в четверг. Если оно будет не в пользу муниципалитета, последний намерен обратиться в суд.

"Мы надеемся на победу, если бы не надеялись, то не говорили бы. Конституция гарантирует сохранение национальной идентичности для национальных меньшинств. Конституционный Суд должен вмешаться, суды должны запросить у Конституционного Суда вывод о том, не противоречит ли Конституции Закон о государственном литовском языке в той части, в которой он запрещает использование вывесок", - сказал Пацявичюс в интервью Радио ЛРТ в четверг.

В мае муниципалитет Вильнюсского района получил указание Инспекции по литовскому языку, в котором сообщалось, что в деревнях Белишкяй и Ажулауке, расположенных на его территории, все еще есть надписи на литовском и польском языках.

На одну из этих надписей в Инспекцию государственного языка поступила жалоба, вторую заметил начальник инспекции Аудрюс Валотка.

Самоуправление считает, что в упомянутых деревнях проживает многочисленное польское меньшинство, поэтому необходимо иметь топографические надписи в этих населенных пунктах не только на официальном литовском языке.

По мнению главы комиссии, топонимы в Литве могут быть только на литовском языке, это регулируется Комиссий по языку и является общеевропейской практикой.

"Это обычный правовой нигилизм нашей Восточной Литвы, Вильнюсского уезда, Шальчининкайских властей", - заявил в интервью радиостанции LRT Валотка.

По его словам, Вильнюсский район проиграл аналогичное дело в суде по поводу польской надписи возле Лаворишкес.

Юрист Пацявичюс утверждает, что есть аргументы в пользу того, почему надписи могут быть и на польском языке, что они не являются публичными надписями, их устанавливают сами жители, не в соответствии с требованиями с правилами дорожного движения.

"Это не публичные надписи, они не нарушают требования Комиссии по государственному языку, публичные надписи должны быть на государственном языке. Во-вторых, запрет на использование таких надписей противоречит Конституции, положению о праве национальных меньшинств на самовыражение, самобытность и сохранение культуры", — заявил защитник.

По словам Валотки же, это знаки и все эти доводы не имеют подкрепления в правовых актах - надписи должны быть на государственном языке.

Адвокат утверждает, что таблички с надписями "Вашингтонская, Татарская, Еврейская" и другие в Вильнюсе написаны на соответствующих языках, а значит такие надписи все же возможны. Наличие примечаний на двух языках также мотивировано Конвенцией об основах защиты национальных меньшинств.

По словам защитника, упомянутая конвенция предусматривает, что в районах, где традиционно проживает большое количество национальных меньшинств, уличные и другие названия, топографические справки могут публиковаться и на языке национального меньшинства.

По словам Валотки, положения конвенции не имплементированы в правовые акты. Если бы они были действительными, ситуация была бы другой.

"Хотела бы Литва, чтобы польская оккупационная зона была отмечена польскими надписями — я с этим не согласен", — сказал начальник языковой инспекции.

Нелитовские надписи зафиксированы и в Шальчининкайском районе. Валотка утверждает, что целью проверки является предотвращение подобных случаев.

"Глава Шальчининкай получил распоряжение убрать польские указатели "на рынок", "на вокзал", он судится и тратит средства самоуправления. Есть неуместные вещи, но мы будем пресекать эту активность", - сказал Валотка.

Автор Юргита Андеяускайте

# Литва
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