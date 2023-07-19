В Литву прибывает новоизбранный президент Латвии Ринкевичс

В среду литовский президент Гитанас Науседа примет новоизбранного президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, прибывающего в Вильнюс с официальным визитом.

Как сообщила администрация литовского президента, лидеры Литвы и Латвии обсудят ситуацию с безопасностью и обороной в регионе, конкретные действия по реализации результатов Вильнюсского саммита НАТО, поддержку Украины, ответственность России за военные преступления и агрессию, а также вопросы санкций против агрессора-России и ее сателлита Беларуси.

Особое внимание будет уделено укреплению и развитию двустороннего сотрудничества между Литвой и Латвией в области экономики, культуры, образования и науки, а также реализации и ускорению инфраструктурных проектов, включая синхронизацию электрических сетей с континентальной Европой.

На среду также запланирована встреча нового президента Латвии со спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен.

Ринкевичс, приведенный к присяге в начале июля, на прошлой неделе совершил свой первый зарубежный визит в Эстонию.

Политик, избранный председателем латвийского парламента 31 мая этого года, ранее с 2011 года занимал должность министра иностранных дел Латвии.