Вакцинация украинских детей стала проблемой для литовских медиков: «Возможны вспышки инфекционных заболеваний»

Семейные врачи обеспокоены состоянием здоровья украинских детей, которые сейчас проживают в Литве. Некоторые врачи не знают, что делать, поскольку важнейшая информация о вакцинации детей была утеряна в разрушенных клиниках, а некоторые литовские врачи даже не решаются продолжать процесс вакцинации. Маленькие украинцы, получившие убежище в Литве, рискуют заразиться болезнями, распространение которых контролируется вакцинацией.

С тех пор, как Россия почти полтора года назад начала широкомасштабное наступление в Украине, многие украинцы бежали от агрессии оккупантов. Те, кто поспешил покинуть обстреливаемые районы, смогли взять с собой только самое необходимое, а некоторые были вынуждены покидать свои дома с детьми на руках, едва очнувшись от сна.

Многие беженцы прибывали в Литву без полной документации о здоровье своих детей. Теперь медицинские работники, следящие за состоянием здоровья украинских детей в Литве, говорят об отсутствии соответствующей информации и возникающих, в связи с этим сбоях.

"Когда началась война детям нельзя было делать прививки и т.д., особенно если родители погибли, там родственники вообще не знают, какие детям делали прививки. <...> Люди бежали от войны, поликлиники бомбили, и даже если информация была, она исчезала. Одним словом, проблемы, конечно, есть", - сказал Юлюс Калибатас, президент Литовской ассоциации врачей общей практики.

В таких случаях врачи чувствуют себя в тупике и подчеркивают свою ответственность за продолжение вакцинации детей.

Украинские беженцы (ассоциативное фото) / AP nuotr.

"Это действительно большая ответственность. Если была сделана прививка, а потом сразу после нее - еще одна вакцина? Может быть, особых проблем не будет, но не дай Бог, если возникнет аллергическая реакция, например, анафилактический шок. Семейные врачи тоже хотят подстраховаться и не хотят никаких осложнений. Это проблема", - сказал он.

Медики отмечают, что в такой неопределенной ситуации нельзя исключать угрозу вспышек тех или иных заболеваний.

"Мы, конечно, от этого не застрахованы. Конечно, это может произойти. Мы знаем, что по некоторым заболеваниям здесь практически 100% или 95% детей привиты, поэтому вспышки быть не может, но если заразится больше невакцинированных детей и попадет в детские коллективы, то риск, безусловно, есть. Теоретически вспышки могут быть", - сказал президент ассоциации врачей.

Проблема существует не только в Литве

Вопросы, поднимаемые медицинским сообществом в отношении вакцинации украинских детей, известны как Министерству здравоохранения (МЗ), так и Национальному центру общественного здоровья (НЦОЗ).

Становится ясно, что семьи и врачи общей практики, работающие с детьми-беженцами не только в нашей стране, но и за рубежом, находятся в состоянии неопределенности.

"Многие европейские страны сталкиваются с проблемой, что не всегда можно определить, от каких заболеваний были привиты дети, покинувшие Украину из-за военных действий. Возможность получения таких данных обсуждалась как среди партнеров Европейского Союза, так и с представителями Украины, но чаще всего речь идет о бумажных документах, которые не оцифрованы или не сохранились", - рассказали LRT.lt представители Министерства здравоохранения.

Вакцинация детей (ассоциативное фото) / Shutterstock nuotr.

Тем не менее дети, приезжающие из Украины, включаются в программы вакцинации, оплачиваемые государством.

Дайва Размувене, главный специалист отдела управления инфекционными заболеваниями Национального центра инфекционных заболеваний (НЦИЗ), отметила, что уже давно существуют рекомендации, согласно которым врачи общей практики должны предоставлять индивидуальные планы вакцинации для таких пациентов.

"Почему-то эта информация часто уходит в небытие. Я думаю, что иногда администрация получает информацию, но не передает ее. Вот в чем проблема. В медицинском стандарте как семейного врача, так и педиатра, а также в других нормативных актах записано, что они обязаны составлять индивидуальные планы вакцинации, поскольку это их компетенция, право и обязанность", - пояснила Размувене.

Она также отметила, что аналогичный порядок действует не только в отношении украинских детей, но и, например, литовцев, вернувшихся из-за границы, которые зачастую не предоставляют никакой информации о сделанных прививках.

Ответственность лежит на медицинском учреждении

Подчеркивается, что только семейный врач, осмотрев ребенка, оценив состояние его здоровья и другие обстоятельства, может составить упомянутый выше индивидуальный план вакцинации, поскольку ни один другой медицинский работник или эпидемиолог не сможет сделать это с такой точностью.

Поликлиника / D. Umbraso/LRT nuotr.

"И не надо трястись над украинскими детьми любого возраста. Если ребенок родился, его прививают по детскому профилактическому календарю, если он живет здесь, его продолжают прививать по нашему календарю. Если они уезжают, им выдаются документы о том, от чего они были привиты. Все. Здесь нет никаких проблем. Эта практика появилась не с приходом украинцев. Она была всегда. <...> Украинец, в конце концов, зарегистрирован в медицинском учреждении. Это значит, что они берут на себя всю ответственность не только за здоровье ребенка, но и за прививки", - говорит Размувене.

Она негативно относится к возможной ситуации, если дети, спасающиеся от войны, не будут привиты.

По мнению Размувене, риск распространения заболеваний можно полностью снизить, если будет составлен план вакцинации детей, поскольку некоторые вакцины против кори, например, можно вводить и уже подросшим детям. Календарь прививок может быть также адаптирован к гепатиту В, дифтерии, столбняку, коклюшу, кори и другим заболеваниям.

"Они могут проводить вакцинацию, им разрешено это делать, и для украинских детей она бесплатна", - сказала Размувиене.