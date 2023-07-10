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Джо Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО

LRT.lt B
LRT.lt, BNS 2023.07.10 19:36
Джо Байден и Гитанас Науседа
Джо Байден и Гитанас Науседа / D. Umbraso / LRT nuotr.

Президент США Джо Байден в понедельник вечером прибыл в Вильнюс, где в ближайшие дни примет участие в саммите НАТО.  Cпециальный самолет Air Force One, на котором в Литву прибыл Джо Байден, приземлился в Вильнюсском аэропорту примерно в 19 часов.

В аэропорту Байдена встретил президент Литвы Гитанас Науседа.

В аэропорту состоялась краткая встреча президента Литвы Гитанаса Науседы и президента США Байдена. Американский лидер и прибывший с визитом глава дипломатии Энтони Блинкен также остановились, чтобы пообщаться с собравшимися, а также с американцами, работающими в посольстве США, и членами их семей.

Затем внушительный кортеж США проехал по улицам Вильнюса к отелю "Кемпински" в центре столицы, где Джо Байден и представители США будут находиться до окончания саммита НАТО.

LRT.LT

Официальная церемония встречи главы США состоится во дворе Президентского дворца во вторник, после нее лидеры двух стран проведут двустороннюю встречу, на которой обсудят вопросы поддержки Украины, меры по укреплению восточного фланга НАТО, а также ответ на поддерживаемую Беларусью российскую военную агрессию против Украины.

Джо Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
Джо Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО / AP nuotr.

Позже во вторник Байден с союзниками примет участие в саммите НАТО, на котором основное внимание будет уделено перспективам вступления Украины в НАТО. В настоящее время среди союзников до сих пор нет единого мнения о том, как окончательно определить более тесные политические отношения между Украиной и Альянсом.

Страны-члены рассматривают возможность принятия на себя обязательств по отказу от плана действий по членству для Украины, военной поддержке этой страны и созданию Совета НАТО-Украина.

Joe Biden arrives in Lithuania
Joe Biden arrives in Lithuania / AP

Однако Украина призывает Альянс договориться и пригласить ее вступить в НАТО после окончания войны.

Перед прибытием в Вильнюс Байден заявил американской телекомпании CNN, что война с Россией должна закончиться, прежде чем НАТО сможет рассматривать вопрос о членстве Украины. По его словам, Киев должен "соответствовать и другим квалификационным требованиям", чтобы получить приглашение.

В среду Байден в Вильнюсском университете обратится к жителям Литвы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО, кроме того, ожидается приезд президента Украины Владимира Зеленского.

Джо Байден и Гитанас Науседа
Joe Biden arrives in Lithuania
Joe Biden arrives in Lithuania
Джо Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
Джо Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
Джо Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
Джо Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
Джо Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
# Литва# Саммит НАТО в Литве
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