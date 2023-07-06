В День коронации Миндаугаса – торжественная церемония, шествие, исполнение гимна и призыв защищать европейские ценности

В эти дни, когда украинскому народу приходится отстаивать свое право на свободную и независимую жизнь, Литва по-прежнему остается по-хорошему упрямой, несгибаемой и защищающей европейские ценности, сказал президент Гитанас Науседа во время церемонии поднятия государственного флага.

«Каждый год День коронации Миндаугаса мы встречаем с Триколором и Витисом в руках, с любовью к родине в сердце и Государственным гимном на устах.

С того памятного дня прошло уже 770 лет, но мы до сих пор вспоминаем Миндаугаса как объединителя. Как создателя государства, сумевшего сплотить литовские племена перед лицом нарастающей опасности», – начал свое выступление президент.

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Как подчеркнул глава государства, король Миндаугас выиграл гонку со временем, чтобы стать первым и единственным, поэтому, по словам Науседы, «у нас есть возможность и повод собраться здесь, в столице Литвы, которая в этом году отмечает славный юбилей».

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

По словам президента, именно Миндаугас повернул Литву на Запад, обещав приобщить ее к христианской цивилизации.

«Мы до сих пор чувствуем ценность этого обета (...). На протяжении многих веков мы отстаивали – и отстаиваем – наше право быть достойными и свободными в Европе», – подчеркнул президент.

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

«В эти дни, когда поблизости вновь сгущается опасность, когда братскому украинскому народу приходится отстаивать свое право на свободную и независимую жизнь, мы находимся там, где наше место. По-хорошему упрямые и несгибаемые, как и подобает дубу, мы стоим на страже европейских ценностей. Помогаем Украине», – сказал глава государства.

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Президент выразил удовлетворение, что Литва не одинока. Он поблагодарил за участие в церемонии польского президента Анджея Дуду и первую леди Польши.

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В свою очередь, Анджей Дуда заявил на торжественной церемонии, что Вильнюс и Варшава сейчас ближе, чем когда-либо в прошлые века.

«Я рад и считаю нашим общим достижением то, что в последние годы гордость за общее историческое наследие стала новой ценностью в польско-литовских отношениях», – сказал на церемонии поднятия флага польский лидер.

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

«Сегодня Вильнюс и Варшава ближе, чем когда-либо в прошлые века. Литва является одним из важнейших партнеров и союзников Польши в регионе. Мы вместе в Европейском союзе и НАТО, мы одинаково видим вызовы, с которыми сталкиваемся», – добавил он.

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

«Еще сильнее мы это ощущаем перед лицом войны, когда Украина защищается от российской агрессии. Мы видим неизменную имперскую, колониальную политику России, заключающуюся в доминировании, вооруженном нападении и завоевании. Так было веками, так происходит и в XXI веке, хотя сегодня это кажется немыслимым», – сказал президент Польши.

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

«Именно поэтому так важны будут решения вильнюсского саммита НАТО. Верю, что под влиянием этой встречи Украине будет открыт путь к вступлению в НАТО, будет увеличена ей помощь до самой победы над агрессором, а также будет укреплена безопасность государств, находящихся на восточном фланге Атлантического альянса», – подчеркнул Дуда.

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Сегодня в течение дня в различных городах страны проходят различные мероприятия и праздничные торжества.

Триумфальное шествие в Вильнюсе по случаю Дня коронации Миндаугаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В столице в 19:00 от Aušros vartai (Острой брамы) началось торжественное триумфальное шествие — оно продвигалось до Великокняжеского дворца — тем путем, которым в столицу Литвы торжественно въезжали главы Великого княжества Литовского, а также военачальники, возвещая городу и его жителям о победах.

Триумфальное шествие в Вильнюсе по случаю Дня коронации Миндаугаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В шествии принимали участие военные Литвы и союзники по НАТО; участники шествия прошли по Старому городу в красочных исторических костюмах в сопровождении оркестра.

Триумфальное шествие в Вильнюсе по случаю Дня коронации Миндаугаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Участников шествия приветствовали представители традиционных религий, руководители Вильнюса, представители литовской академической общины. У Великокняжеского дворца установлена Триумфальная арка, на которой гости и участники мероприятия могли увидеть фрагменты истории Литвы, триумфальные походы и важнейших исторических личностей.

Исполнение Национального гимна в День коронации Миндаугаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В ознаменование национального праздника в 21 час литовцы всего мира одновременно начали исполнять государственный гимн «Tautiška giesmė». Исполнение транслировалось по телевидению LRT, радио LRT и на портале LRT.lt.

Исполнение Национального гимна в День коронации Миндаугаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Традиция одновременного исполнения литовцами всего мира государственного гимна началась 6 июля 2009 года, когда отмечалось тысячелетие первого упоминания о Литве.

Исполнение Национального гимна в День коронации Миндаугаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В своем утреннем поздравлении глава государства призвал создавать прозападную Литву, более близкую к Европе. По его словам, то, что мы создадим, останется для будущих поколений.

«Давайте праздновать достойно, гордо и свободно. Объединенные безмерной любовью к Родине, готовые ежедневно создавать наше государство, а если потребуется – упорно его защищать.

Идя по стезе короля Миндаугаса, продолжим вместе с Литвой историческое путешествие – все дальше на Запад и ближе к Европе, все больше ощущая единение, взаимное доверие и гражданскую силу», – говорится в поздравлении президента.

«Мы все вместе являемся Литвой. И только от наших совместных усилий зависит, как высоко мы поднимемся, чего добьемся и что оставим будущим поколениям», – подчеркнул президент.

Ингрида Шимоните / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Премьер-министр Ингрида Шимоните также поздравляет с Днем коронации Миндаугаса и Днем государственного гимна – Днем государства.

«Давайте отпразднуем государство как свой дом, единение, которое уходит корнями в прошлое и мечтами устремлено в будущее. Независимое и свободное государство – это великое достояние, важность которого мы можем лучше понять, видя, как мучительно страдают народы, борющиеся за право самостоятельно решать свою судьбу», – сказала премьер-министр.

В своем поздравлении глава правительства напомнила, что созидание и укрепление государства – это бесконечный процесс, в котором каждое поколение выполняет свои задачи.

«Сегодня созидание нашего Государства неотделимо от солидарности с Украиной. Наша поддержка украинцев, борьба за скорейшее вступление Украины в Евросоюз и НАТО – это тоже созидание Литвы», – заявила она.

Виктория Чмилите-Нильсен / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен поздравляет с Днем коронации Миндаугаса и Днем государственного гимна – Днем государства, призывая весь литовский народ быть единым и дорожить свободой.

«Сегодня мы отмечаем 770-летие коронации Миндаугаса, первого и единственного короля Литвы. Это праздник нашей государственности и народа. Бесчисленное количество раз Литовское государство сталкивалось с большими опасностями и находилось под угрозой исчезновения.

Но нашему народу всегда удавалось преодолевать эти опасности и не допускать исчезновения государства. Потому что еще с тринадцатого века он знал, что сила и могущество – в единстве. Потому что всегда понимал, что государство – это каждый отдельно и все вместе. Давайте отпразднуем Литву и будем едины!», – говорится в поздравлении В. Чмилите-Нильсен.