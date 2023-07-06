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Новости2023.07.06 21:21

В День коронации Миндаугаса – торжественная церемония, шествие, исполнение гимна и призыв защищать европейские ценности

дополнено
E B LRT.lt
ELTA, BNS, LRT.lt 2023.07.06 21:21
Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В эти дни, когда украинскому народу приходится отстаивать свое право на свободную и независимую жизнь, Литва по-прежнему остается по-хорошему упрямой, несгибаемой и защищающей европейские ценности, сказал президент Гитанас Науседа во время церемонии поднятия государственного флага.

«Каждый год День коронации Миндаугаса мы встречаем с Триколором и Витисом в руках, с любовью к родине в сердце и Государственным гимном на устах.

С того памятного дня прошло уже 770 лет, но мы до сих пор вспоминаем Миндаугаса как объединителя. Как создателя государства, сумевшего сплотить литовские племена перед лицом нарастающей опасности», – начал свое выступление президент.

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Как подчеркнул глава государства, король Миндаугас выиграл гонку со временем, чтобы стать первым и единственным, поэтому, по словам Науседы, «у нас есть возможность и повод собраться здесь, в столице Литвы, которая в этом году отмечает славный юбилей».

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

По словам президента, именно Миндаугас повернул Литву на Запад, обещав приобщить ее к христианской цивилизации.

«Мы до сих пор чувствуем ценность этого обета (...). На протяжении многих веков мы отстаивали – и отстаиваем – наше право быть достойными и свободными в Европе», – подчеркнул президент.

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

«В эти дни, когда поблизости вновь сгущается опасность, когда братскому украинскому народу приходится отстаивать свое право на свободную и независимую жизнь, мы находимся там, где наше место. По-хорошему упрямые и несгибаемые, как и подобает дубу, мы стоим на страже европейских ценностей. Помогаем Украине», – сказал глава государства.

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Президент выразил удовлетворение, что Литва не одинока. Он поблагодарил за участие в церемонии польского президента Анджея Дуду и первую леди Польши.

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В свою очередь, Анджей Дуда заявил на торжественной церемонии, что Вильнюс и Варшава сейчас ближе, чем когда-либо в прошлые века.

«Я рад и считаю нашим общим достижением то, что в последние годы гордость за общее историческое наследие стала новой ценностью в польско-литовских отношениях», – сказал на церемонии поднятия флага польский лидер.

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

«Сегодня Вильнюс и Варшава ближе, чем когда-либо в прошлые века. Литва является одним из важнейших партнеров и союзников Польши в регионе. Мы вместе в Европейском союзе и НАТО, мы одинаково видим вызовы, с которыми сталкиваемся», – добавил он.

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

«Еще сильнее мы это ощущаем перед лицом войны, когда Украина защищается от российской агрессии. Мы видим неизменную имперскую, колониальную политику России, заключающуюся в доминировании, вооруженном нападении и завоевании. Так было веками, так происходит и в XXI веке, хотя сегодня это кажется немыслимым», – сказал президент Польши.

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

«Именно поэтому так важны будут решения вильнюсского саммита НАТО. Верю, что под влиянием этой встречи Украине будет открыт путь к вступлению в НАТО, будет увеличена ей помощь до самой победы над агрессором, а также будет укреплена безопасность государств, находящихся на восточном фланге Атлантического альянса», – подчеркнул Дуда.

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Сегодня в течение дня в различных городах страны проходят различные мероприятия и праздничные торжества.

Триумфальное шествие в Вильнюсе по случаю Дня коронации Миндаугаса
Триумфальное шествие в Вильнюсе по случаю Дня коронации Миндаугаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В столице в 19:00 от Aušros vartai (Острой брамы) началось торжественное триумфальное шествие — оно продвигалось до Великокняжеского дворца — тем путем, которым в столицу Литвы торжественно въезжали главы Великого княжества Литовского, а также военачальники, возвещая городу и его жителям о победах.

Триумфальное шествие в Вильнюсе по случаю Дня коронации Миндаугаса
Триумфальное шествие в Вильнюсе по случаю Дня коронации Миндаугаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В шествии принимали участие военные Литвы и союзники по НАТО; участники шествия прошли по Старому городу в красочных исторических костюмах в сопровождении оркестра.

Триумфальное шествие в Вильнюсе по случаю Дня коронации Миндаугаса
Триумфальное шествие в Вильнюсе по случаю Дня коронации Миндаугаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Участников шествия приветствовали представители традиционных религий, руководители Вильнюса, представители литовской академической общины. У Великокняжеского дворца установлена Триумфальная арка, на которой гости и участники мероприятия могли увидеть фрагменты истории Литвы, триумфальные походы и важнейших исторических личностей.

Исполнение Национального гимна в День коронации Миндаугаса
Исполнение Национального гимна в День коронации Миндаугаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В ознаменование национального праздника в 21 час литовцы всего мира одновременно начали исполнять государственный гимн «Tautiška giesmė». Исполнение транслировалось по телевидению LRT, радио LRT и на портале LRT.lt.

Исполнение Национального гимна в День коронации Миндаугаса
Исполнение Национального гимна в День коронации Миндаугаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Традиция одновременного исполнения литовцами всего мира государственного гимна началась 6 июля 2009 года, когда отмечалось тысячелетие первого упоминания о Литве.

Исполнение Национального гимна в День коронации Миндаугаса
Исполнение Национального гимна в День коронации Миндаугаса / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В своем утреннем поздравлении глава государства призвал создавать прозападную Литву, более близкую к Европе. По его словам, то, что мы создадим, останется для будущих поколений.

«Давайте праздновать достойно, гордо и свободно. Объединенные безмерной любовью к Родине, готовые ежедневно создавать наше государство, а если потребуется – упорно его защищать.

Идя по стезе короля Миндаугаса, продолжим вместе с Литвой историческое путешествие – все дальше на Запад и ближе к Европе, все больше ощущая единение, взаимное доверие и гражданскую силу», – говорится в поздравлении президента.

«Мы все вместе являемся Литвой. И только от наших совместных усилий зависит, как высоко мы поднимемся, чего добьемся и что оставим будущим поколениям», – подчеркнул президент.

Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Премьер-министр Ингрида Шимоните также поздравляет с Днем коронации Миндаугаса и Днем государственного гимна – Днем государства.

«Давайте отпразднуем государство как свой дом, единение, которое уходит корнями в прошлое и мечтами устремлено в будущее. Независимое и свободное государство – это великое достояние, важность которого мы можем лучше понять, видя, как мучительно страдают народы, борющиеся за право самостоятельно решать свою судьбу», – сказала премьер-министр.

В своем поздравлении глава правительства напомнила, что созидание и укрепление государства – это бесконечный процесс, в котором каждое поколение выполняет свои задачи.

«Сегодня созидание нашего Государства неотделимо от солидарности с Украиной. Наша поддержка украинцев, борьба за скорейшее вступление Украины в Евросоюз и НАТО – это тоже созидание Литвы», – заявила она.

Виктория Чмилите-Нильсен
Виктория Чмилите-Нильсен / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен поздравляет с Днем коронации Миндаугаса и Днем государственного гимна – Днем государства, призывая весь литовский народ быть единым и дорожить свободой.

«Сегодня мы отмечаем 770-летие коронации Миндаугаса, первого и единственного короля Литвы. Это праздник нашей государственности и народа. Бесчисленное количество раз Литовское государство сталкивалось с большими опасностями и находилось под угрозой исчезновения.

Но нашему народу всегда удавалось преодолевать эти опасности и не допускать исчезновения государства. Потому что еще с тринадцатого века он знал, что сила и могущество – в единстве. Потому что всегда понимал, что государство – это каждый отдельно и все вместе. Давайте отпразднуем Литву и будем едины!», – говорится в поздравлении В. Чмилите-Нильсен.

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
# Литва
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