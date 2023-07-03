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Новости2023.07.03 09:44

Визами иностранцев, не находящихся в Литве, будет заниматься Департамент миграции

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BNS, LRT.lt 2023.07.03 09:44
Департамент миграции
Департамент миграции / Ž. Gedvilo/BNS nuotr.

С 1 июля иностранцы, не находящиеся в Литве, смогут обращаться за национальными визами только через внешнего поставщика услуг, выбранного Департаментом миграции.

До сих пор такие запросы принимались литовскими дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями или визовыми центрами за границей, выбранными Министерством иностранных дел.

«С указанной даты все запросы на выдачу национальных виз будут подаваться через литовскую миграционную информационную систему MIGRIS — на сайте migracija.lt», — говорится в сообщении Департамента миграции.

Национальная виза может быть выдана студентам, прибывающим в Литву по программе учебного обмена, преподавателям или исследователям, имеющим авторский договор или намеревающимся проводить международные исследования, а также спортсменам, морякам, журналистам, бизнесменам и другим лицам, указанным в приказе, утвержденным министром внутренних дел.

Департамент миграции
Департамент миграции / J. Kalinsko/BNS nuotr.

Департамент миграции напоминает, что с 1 июля национальные визы больше не будут выдаваться иностранным студентам постоянного обучения, прибывающим на учебу в Литву, иностранным преподавателям и научным работникам, прибывающим на работу в высшие учебные заведения по трудовому договору на работу, когда их профессия внесена в Список профессий по которым ощущается нехватка или имеющих разрешение на работу, выданное службой занятости.

Такие визы также не будут выдаваться гражданам Австралии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Новой Зеландии, Южной Кореи, Канады и Беларуси, которые до сих пор получали национальные визы в упрощенном порядке, иностранцам, в отношении которых Департамент Миграции принял решение о выдаче вида на жительство, либо карты семьи гражданина ЕС, а для желающих ее поменять.

Иностранцам всех этих категорий для легального въезда и пребывания в Литве придется обращаться не за национальной визой, а за получением разрешения на временное проживание в Литве.

Его можно получить не только в Литве, по прибытии в Департамент миграции, но и в 34 центрах VFS Global, работающих в зарубежных странах, где с начала этого года оказываются вышеуказанные услуги.

Порядок подачи заявлений на получение шенгенских виз с 1 июля не менялся.

Департамент миграции
Департамент миграции
# Литва
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