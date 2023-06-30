Naujienų srautas

В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля
Новости 1 ч. назад

В Вильнюсе впервые в Европе начали курсировать беспилотные автомобили

Сергей Суровикин
Новости 1 ч. назад

Где Суровикин? Почему «необъяснимое отсутствие» генерала породило слухи о его аресте

Книга Гитлера «Майн Камф» со свастикой доступна в литовском книжном магазине
Новости 2 ч. назад

Книга Гитлера «Майн Камф» со свастикой доступна в литовском книжном магазине - полиция утверждает, что нарушения нет

Вильнюс
Новости 2 ч. назад

На время саммита НАТО Польша направит в Литву контингент Сил спецопераций

Лето
Новости 3 ч. назад

Погода: в выходные в Литве будет тепло, но дождливо

На время саммита НАТО в Вильнюсе Германия разместит ЗРК Patriot
Новости 18 ч. назад

На время саммита НАТО в Вильнюсе Германия разместит ЗРК Patriot

Baltic Pride в Вильнюсе
Новости 18 ч. назад

1 июля в Вильнюсе пройдет шествие «Vilnius Pride»

Запорожская атомная электростанция
Новости 19 ч. назад

В Украине могут переименовать Запорожье

Литовско-беларусская граница
Новости 19 ч. назад

На границе Литвы усилили проверку лиц, следующих из РФ и Беларуси – МВД

Тролейбус
Новости 20 ч. назад

Поддержание имиджа столицы: на улицах Вильнюса во время саммита НАТО не будет старых троллейбусов

Гитанас Науседа
Новости 20 ч. назад

Науседа в Брюсселе: "Трудно прогнозировать, когда ЧВК "Вагнер" может выступить против нас"

Флаги Швеции и НАТО
Новости 20 ч. назад

Венгрия отложила ратификацию членства Швеции в НАТО, Литва призывает осознать последствия

Евгений Пригожин
Новости 20 ч. назад

Мятеж Пригожина расширит повестку предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе

Маттиас Зонн
Новости 21 ч. назад

Посол Германии: нерационально предполагать, что на решение о бригаде повлияло давление литовских политиков

Одноразовая электронная сигарета
Новости 22 ч. назад

В Литве запустят горячую линию помощи желающим отказаться от курения

И. Шимоните
Новости 23 ч. назад

Шимоните: "Саммиту НАТО нужна формулировка, которая не позволит РФ чувствовать победительницей"

Новости2023.06.30 10:32

В Вильнюсе впервые в Европе начали курсировать беспилотные автомобили

E
ELTA 2023.06.30 10:32
В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля
В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля, которые доставляют клиентам различные товары и продукты питания. Благодаря этой инновации Вильнюс становится первым городом в Европе, где автономные автомобили используются в реальных условиях дорожного движения.

Эти автомобили были признаны безопасными, так как один из них с осени прошлого года работает в районе Бальсяй в Вильнюсе, где была проверена его способность безопасно участвовать в дорожном движении. По данным Министерства транспорта и коммуникаций, они также соответствуют всем стандартам безопасности.

Агне Вайчюкявичюте, заместитель министра транспорта и коммуникаций, говорит, что такое использование автономных технологий является демонстрацией лидерства Литвы в Европе. Она также надеется, что запуск беспилотного транспорта на улицах Вильнюса заложит основу для дальнейшего развития и инноваций.

"Я очень рада, что у нас в Литве беспилотные технологии уже будут применяться на практике. Возможно, не все знают, что Литва уже создала условия для беспилотного транспорта на законодательном уровне с 2018 года. Естественно, поскольку технология развивается очень быстро, мы все ближе к реальным примерам на дорогах Литвы", - сказала Вайчюкявичюте журналистам.

В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля
В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

"Я надеюсь, что это лидерство и первая попытка запустить автономные автомобили на улицах Вильнюса - это только начало, и через несколько лет мы увидим много инноваций, которыми сможем гордиться", - сказала она.

Вице-министр также отметила, что инвестируемые 25 млн евро готовы поддержать инновации в области 5G и автономных технологий.

"Важно и то, что мы не только стремимся обеспечить качественный интернет, который откроет совершенно иные качественные возможности в мире Интернета вещей, но и инициировали проект, в рамках которого государство готово выделить 25 млн евро для применения и практического использования именно таких инноваций в Литве", - сказала она.

В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля
В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Генеральный директор IKI Нийоле Кветкаускайте сказала, что у ритейлера в разработке находится ряд подобных инновационных проектов, которые готовятся к представлению жителям Вильнюса и Литвы в целом. По ее словам, Литва готова к более широкому применению такого рода технологий.

"Если прошлой осенью мы робко испытали наш первый автономный автомобиль и представили его в спальном районе с низким трафиком, то теперь три автомобиля отправятся в самое оживленное место Вильнюса. И это еще не все, это только часть инноваций, которые IKI и LastMile планируют внедрить в Литве. Мы рады открыть новый опыт для Литвы. Потому что наша страна действительно готова к таким технологиям", - говорит Н. Квиеткаускайте.

Тадас Норушайтис, основатель и генеральный директор платформы LastMile, поддержал эту идею. Он также сообщил, что в ходе тестирования в Балсайском районе автомобиль получил оценку 4,8 из 5 от пользователей сервиса.

В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля
В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

"То, что вы видите, - это только начало. Удовлетворение клиентов было огромным. Мы проехали несколько тысяч километров и планируем, что каждый из этих автомобилей проедет минимум столько же километров. Мы получили 4,8 балла из 5 по оценке клиентов", - сказал Т. Норушайтис.

Март Матисен, руководитель проекта продаж эстонской компании Clevon, разработавшей эти автомобили, пояснил, что автомобили смогут двигаться со скоростью до 50 км/ч по городским улицам, но для обеспечения максимальной безопасности их скорость в Вильнюсе на некоторое время будет снижена до 25 км/ч. Он сказал, что такая низкая скорость была согласована с Министерством транспорта и коммуникаций.

Он также сообщил, что товары можно будет забрать из автомата после введения PIN-кода, который будет предоставлен при заказе товара. Однако он предупредил, что машины будут ждать в течение ограниченного периода времени после прибытия товара и что PIN-код заказа также будет действителен в течение ограниченного периода времени.

Планируется, что эти машины будут двигаться от торгового центра IKI, расположенного на улице Миндауго, по улицам Старого города и Науяместиса.

В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля
В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля
В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля
В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля
В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля
В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля
В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля
# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Сергей Суровикин
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Где Суровикин? Почему «необъяснимое отсутствие» генерала породило слухи о его аресте

Книга Гитлера «Майн Камф» со свастикой доступна в литовском книжном магазине
2 ч. назад

Книга Гитлера «Майн Камф» со свастикой доступна в литовском книжном магазине - полиция утверждает, что нарушения нет

Вильнюс
2 ч. назад

На время саммита НАТО Польша направит в Литву контингент Сил спецопераций

Лето
3 ч. назад

Погода: в выходные в Литве будет тепло, но дождливо

На время саммита НАТО в Вильнюсе Германия разместит ЗРК Patriot
18 ч. назад

На время саммита НАТО в Вильнюсе Германия разместит ЗРК Patriot

Baltic Pride в Вильнюсе
18 ч. назад

1 июля в Вильнюсе пройдет шествие «Vilnius Pride»

Запорожская атомная электростанция
ВИДЕО
19 ч. назад
ВИДЕО

В Украине могут переименовать Запорожье

Литовско-беларусская граница
19 ч. назад

На границе Литвы усилили проверку лиц, следующих из РФ и Беларуси – МВД

Тролейбус
7
20 ч. назад

Поддержание имиджа столицы: на улицах Вильнюса во время саммита НАТО не будет старых троллейбусов

7
Гитанас Науседа
20 ч. назад

Науседа в Брюсселе: "Трудно прогнозировать, когда ЧВК "Вагнер" может выступить против нас"

Тролейбус
7
2023.06.29 15:31

Поддержание имиджа столицы: на улицах Вильнюса во время саммита НАТО не будет старых троллейбусов

7
Литовско-беларусская граница
2023.06.29 16:01

На границе Литвы усилили проверку лиц, следующих из РФ и Беларуси – МВД

Литовско-польско-белорусская граница
2023.06.29 12:17

Польша решила укрепить свою границу из-за появления ЧВК «Вагнер» в Беларуси

На время саммита НАТО в Вильнюсе Германия разместит ЗРК Patriot
2023.06.29 17:27

На время саммита НАТО в Вильнюсе Германия разместит ЗРК Patriot

Магазин
2023.06.29 12:04

Эксперты: экономика Литвы приходит в норму, но цены не вернутся к уровню прошлого года

Baltic Pride в Вильнюсе
2023.06.29 17:04

1 июля в Вильнюсе пройдет шествие «Vilnius Pride»

Гитанас Науседа
2023.06.29 15:11

Науседа в Брюсселе: "Трудно прогнозировать, когда ЧВК "Вагнер" может выступить против нас"

Маттиас Зонн
Интервью ЛРТ
2023.06.29 14:33
Интервью ЛРТ

Посол Германии: нерационально предполагать, что на решение о бригаде повлияло давление литовских политиков

Запорожская атомная электростанция
ВИДЕО
2023.06.29 16:31
ВИДЕО

В Украине могут переименовать Запорожье

И. Шимоните
2023.06.29 12:30

Шимоните: "Саммиту НАТО нужна формулировка, которая не позволит РФ чувствовать победительницей"