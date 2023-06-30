В Вильнюсе впервые в Европе начали курсировать беспилотные автомобили

В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля, которые доставляют клиентам различные товары и продукты питания. Благодаря этой инновации Вильнюс становится первым городом в Европе, где автономные автомобили используются в реальных условиях дорожного движения.

Эти автомобили были признаны безопасными, так как один из них с осени прошлого года работает в районе Бальсяй в Вильнюсе, где была проверена его способность безопасно участвовать в дорожном движении. По данным Министерства транспорта и коммуникаций, они также соответствуют всем стандартам безопасности.

Агне Вайчюкявичюте, заместитель министра транспорта и коммуникаций, говорит, что такое использование автономных технологий является демонстрацией лидерства Литвы в Европе. Она также надеется, что запуск беспилотного транспорта на улицах Вильнюса заложит основу для дальнейшего развития и инноваций.

"Я очень рада, что у нас в Литве беспилотные технологии уже будут применяться на практике. Возможно, не все знают, что Литва уже создала условия для беспилотного транспорта на законодательном уровне с 2018 года. Естественно, поскольку технология развивается очень быстро, мы все ближе к реальным примерам на дорогах Литвы", - сказала Вайчюкявичюте журналистам.

В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

"Я надеюсь, что это лидерство и первая попытка запустить автономные автомобили на улицах Вильнюса - это только начало, и через несколько лет мы увидим много инноваций, которыми сможем гордиться", - сказала она.

Вице-министр также отметила, что инвестируемые 25 млн евро готовы поддержать инновации в области 5G и автономных технологий.

"Важно и то, что мы не только стремимся обеспечить качественный интернет, который откроет совершенно иные качественные возможности в мире Интернета вещей, но и инициировали проект, в рамках которого государство готово выделить 25 млн евро для применения и практического использования именно таких инноваций в Литве", - сказала она.

В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Генеральный директор IKI Нийоле Кветкаускайте сказала, что у ритейлера в разработке находится ряд подобных инновационных проектов, которые готовятся к представлению жителям Вильнюса и Литвы в целом. По ее словам, Литва готова к более широкому применению такого рода технологий.

"Если прошлой осенью мы робко испытали наш первый автономный автомобиль и представили его в спальном районе с низким трафиком, то теперь три автомобиля отправятся в самое оживленное место Вильнюса. И это еще не все, это только часть инноваций, которые IKI и LastMile планируют внедрить в Литве. Мы рады открыть новый опыт для Литвы. Потому что наша страна действительно готова к таким технологиям", - говорит Н. Квиеткаускайте.

Тадас Норушайтис, основатель и генеральный директор платформы LastMile, поддержал эту идею. Он также сообщил, что в ходе тестирования в Балсайском районе автомобиль получил оценку 4,8 из 5 от пользователей сервиса.

В Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

"То, что вы видите, - это только начало. Удовлетворение клиентов было огромным. Мы проехали несколько тысяч километров и планируем, что каждый из этих автомобилей проедет минимум столько же километров. Мы получили 4,8 балла из 5 по оценке клиентов", - сказал Т. Норушайтис.

Март Матисен, руководитель проекта продаж эстонской компании Clevon, разработавшей эти автомобили, пояснил, что автомобили смогут двигаться со скоростью до 50 км/ч по городским улицам, но для обеспечения максимальной безопасности их скорость в Вильнюсе на некоторое время будет снижена до 25 км/ч. Он сказал, что такая низкая скорость была согласована с Министерством транспорта и коммуникаций.

Он также сообщил, что товары можно будет забрать из автомата после введения PIN-кода, который будет предоставлен при заказе товара. Однако он предупредил, что машины будут ждать в течение ограниченного периода времени после прибытия товара и что PIN-код заказа также будет действителен в течение ограниченного периода времени.

Планируется, что эти машины будут двигаться от торгового центра IKI, расположенного на улице Миндауго, по улицам Старого города и Науяместиса.