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Новости2023.06.22 08:53

Йонинес в Литве: где отпраздновать Праздник самой короткой ночи?

LRT.lt
LRT.lt 2023.06.22 08:53
Йонинес
Йонинес / D. Umbraso/LRT nuotr.

Литовские города и поселки позаботились о том, чтобы Праздник самой короткой ночи был наполнен радостными для празднующих событиями. В этом году выбор широк: от традиционных костров до концертов известных исполнителей и огненных шоу на воде. LRT.lt напоминает, как и где в этом году можно отпраздновать Йонинес - Праздник самой короткой ночи.

Кернаве

Йонинес
Йонинес / E. Blaževič/LRT nuotr.

Кернаве приглашает присоединиться к празднествам с обеда пятницы - в 12 часов тут начнется ярмарка ремесленников, народных умельцев и любителей кулинарного наследия, а в 20 часов начнется праздник на курганах. Костер будет зажжен в 23:00. В полночь в реку Нерис будут спущены венки, а в 4.30 утра запланировано приветствие восхода солнца и купание в росе.

Румшишкес

Йонинес
Йонинес / E. Blaževič/LRT nuotr.

Летняя ночь в Музее народного быта Литвы в Румшишкес начнется в пятницу в 8 часов вечера. В ней соединятся противоположные элементы - традиции и современность, фольклор и электронная музыка, полевые цветы и цветные лазеры, свет и тьма, огонь и вода. У вас будет возможность увидеть, как все это может создать гармоничную и таинственную атмосферу летней ночи.

Вяркяй

Йонинес
Йонинес / D. Umbraso/LRT nuotr.

С семи вечера и до рассвета в парке Вяркяйского дворца пройдет традиционный Праздник самой короткой ночи. В двадцать третий раз в середине лета, когда природа и травы расцветают, покрываются росой, здесь отмечается старинный Праздник самой короткой ночи - летнего солнцестояния.

Участников приглашают нарядиться в венки, плести венки и провести время в пропахшем стриной Вяркяйском парке со своими семьями и друзьями.

Каунас

Йонинес
Йонинес / D. Umbraso/LRT nuotr.

Жителей Каунаса приглашают отпраздновать летнюю ночь в амфитеатре Старой пристани Каунаса. На празднике выступят группы Arbata, Varnos, Рамунас Дифартас и его группа, а также будет представлена программа "Лучшие мировые поп-рок-хиты". Праздник также будет включать в себя костер, собирание трав и плетение венков!

Клайпеда

Йонинес
Йонинес / D. Umbraso/LRT nuotr.

В пятницу в 19.30. Праздник середины лета будет шуметь в Клайпеде на горке Иоанна. На холме, украшенном мотивами национального костюма Клайпедского края, пройдет волшебный вечер с плетением венков, играми, изготовлением украшений, традиционной музыкой и танцами. В этот вечер на сцене выступят Милда и Тересе, хорошо известная всем группа Baltos varnos ("Белые вороны"), отличающаяся своим неповторимым стилем исполнения.

Неринга

Йонинес
Йонинес / D. Umbraso/LRT nuotr.

22-25 июня Неринга приглашает вас отправиться на легендарный международный фольклорный фестиваль "Tek sunužė na maračių", полный легенд, поисков цветка папоротника и волшебства летней ночи. В течение четырех дней на литовском побережье будут проходить образовательные мероприятия, походы на природу, концерты и другие меропирятия.

Йонинес
Йонинес
Йонинес
Йонинес
Йонинес
Йонинес
Йонинес
Йонинес
# Культура
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