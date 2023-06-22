Йонинес в Литве: где отпраздновать Праздник самой короткой ночи?

Литовские города и поселки позаботились о том, чтобы Праздник самой короткой ночи был наполнен радостными для празднующих событиями. В этом году выбор широк: от традиционных костров до концертов известных исполнителей и огненных шоу на воде. LRT.lt напоминает, как и где в этом году можно отпраздновать Йонинес - Праздник самой короткой ночи.

Кернаве



Йонинес / E. Blaževič/LRT nuotr.

Кернаве приглашает присоединиться к празднествам с обеда пятницы - в 12 часов тут начнется ярмарка ремесленников, народных умельцев и любителей кулинарного наследия, а в 20 часов начнется праздник на курганах. Костер будет зажжен в 23:00. В полночь в реку Нерис будут спущены венки, а в 4.30 утра запланировано приветствие восхода солнца и купание в росе.

Румшишкес



Йонинес / E. Blaževič/LRT nuotr.

Летняя ночь в Музее народного быта Литвы в Румшишкес начнется в пятницу в 8 часов вечера. В ней соединятся противоположные элементы - традиции и современность, фольклор и электронная музыка, полевые цветы и цветные лазеры, свет и тьма, огонь и вода. У вас будет возможность увидеть, как все это может создать гармоничную и таинственную атмосферу летней ночи.

Вяркяй



Йонинес / D. Umbraso/LRT nuotr.

С семи вечера и до рассвета в парке Вяркяйского дворца пройдет традиционный Праздник самой короткой ночи. В двадцать третий раз в середине лета, когда природа и травы расцветают, покрываются росой, здесь отмечается старинный Праздник самой короткой ночи - летнего солнцестояния.

Участников приглашают нарядиться в венки, плести венки и провести время в пропахшем стриной Вяркяйском парке со своими семьями и друзьями.

Каунас



Йонинес / D. Umbraso/LRT nuotr.

Жителей Каунаса приглашают отпраздновать летнюю ночь в амфитеатре Старой пристани Каунаса. На празднике выступят группы Arbata, Varnos, Рамунас Дифартас и его группа, а также будет представлена программа "Лучшие мировые поп-рок-хиты". Праздник также будет включать в себя костер, собирание трав и плетение венков!

Клайпеда



Йонинес / D. Umbraso/LRT nuotr.

В пятницу в 19.30. Праздник середины лета будет шуметь в Клайпеде на горке Иоанна. На холме, украшенном мотивами национального костюма Клайпедского края, пройдет волшебный вечер с плетением венков, играми, изготовлением украшений, традиционной музыкой и танцами. В этот вечер на сцене выступят Милда и Тересе, хорошо известная всем группа Baltos varnos ("Белые вороны"), отличающаяся своим неповторимым стилем исполнения.

Неринга



Йонинес / D. Umbraso/LRT nuotr.

22-25 июня Неринга приглашает вас отправиться на легендарный международный фольклорный фестиваль "Tek sunužė na maračių", полный легенд, поисков цветка папоротника и волшебства летней ночи. В течение четырех дней на литовском побережье будут проходить образовательные мероприятия, походы на природу, концерты и другие меропирятия.