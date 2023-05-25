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Новости2023.05.25 14:42

Шимоните не уверена хочет ли снова быть премьер-министром: «Этот вопрос даже не стоит обсуждать»

МГ
Модеста Гаучайте-Знутене, LRT.lt 2023.05.25 14:42
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / D. Umbraso/LRT nuotr.

Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждает, что если президент призывает к досрочным выборам, есть другой путь - путь вотума недоверия правительству.

После того как премьер-министр объявила, что готова уйти в отставку, если Сейм не поддержит идею досрочных выборов, начались дебаты о том, кто может стать следующим главой правительства. Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис не исключил, что нынешний премьер-министр Ингрида Шимоните может вновь возглавить кабинет министров.

Когда ее спросили об этом, премьер не ответила, возьмет ли она на себя эту ответственность снова: "На данный момент я нахожусь на этой должности, я не нахожусь на временной основе. Правда, я слышала, что кто-то инициирует вотум недоверия правительству, так что может случиться всякое. Мне кажется, что это вопрос, который даже не стоит обсуждать".

Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Идея досрочных выборов не поддерживается партнерами консерваторов по коалиции, но президент Гитанас Науседа заявил в среду, что это может быть единственным выходом из ситуации. Шимоните сказала, что существуют разные мнения, и это не секрет.

"Есть другой способ назначить досрочные выборы, правительство может попросить назначить досрочные выборы. Правда, перед этим парламент должен вынести вотум недоверия правительству. Будет возможность посмотреть, насколько искренни некоторые люди в своем мнении", - сказала премьер-министр.

По ее словам, в самой группе "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" (ТС-ЛХД) также существуют разные мнения. По словам Шимоните, как только предложение о досрочном голосовании будет зарегистрировано, группа соберется и решит, сделать ли голосование по этому предложению обязательным.

Оппозиция ранее на этой неделе говорила о необходимости вотума недоверия правительству. Однако, по словам Шимоните, за этот парламентский срок практически не было ни одного заседания, на котором не поднималась бы идея вотума недоверия.

Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / I. Gelūno/BNS nuotr.

"Мне кажется, что почти на каждом заседании об этом говорили, так что, возможно, на этот раз оппозиция, наконец, соберет подписи и начнет процедуру. Если процедура будет запущена, есть статут Сейма, который предусматривает, как этот вопрос рассматривается, и если Сейм на этой сессии выразит недоверие правительству, то правительство сможет обратиться к президенту, который может назначить внеочередные выборы", - сказала премьер-министр.

"Сейчас говорят о том, что в правительстве есть какие-то проблемы. Я не вижу, в чем проблема правительства, потому что упреки, которые делаются министрам - нынешним или бывшим - делаются не за то, что они делают в правительстве. В основном их упрекают за постановление Каунасского городского совета, и мэр Каунаса вышел и сказал, что он думает об этих упреках", - сказала Шимоните.

По ее словам, она не понимает, почему правительство должно отвечать за то, каково постановление Каунасского горсовета.

Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните
# Литва
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