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Новости2023.05.13 08:11

Эксперт: Калининград можно называть Караляучюсом только в историческом контексте

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BNS 2023.05.13 08:11
Железнодорожный вокзал в Калининграде
Железнодорожный вокзал в Калининграде / Wikipedia

Предложение консерваторов Вилюса Семешки и Пауле Кузмицкене заменить в литовском языке названия Калининградской области и города Калининграда на историческое литовское название «Караляучюс» («Karaliaučius») не столько рационально, сколько политизированно. Старые литовские названия можно использовать только при разговоре об этой территории до Второй мировой войны, считает исследователь Восточной Пруссии.

«Мне кажется, это такая искусственная попытка политизации. Это неудобно, и это уже не Караляучесский край», - сказала BNS профессор Клайпедского университета Даля Киселюнайте.

«Если мы будем использовать только старые, традиционные названия, мы дезориентируем людей. Человек берет карту и не находит этих названий», - сказала она.

Так профессор прокомментировала обращение депутатов Сейма, консерваторов Вилюса Семешки и Пауле Кузмицкене в Государственную комиссию по литовскому языку по поводу замены названий Калининградской области и города Калининград на «Караляучюс».

По мнению членов Сейма, нынешнее название является частью российского нарратива и возникло в результате агрессивных действий Советского Союза во время Второй мировой войны.

«Регион Советского Союза был назван в честь старого революционера-большевика Михаила Калинина. После смерти Калинина несколько городов были переименованы в его честь», - констатировали консерваторы.

По мнению депутатов, существующее ныне название относится к российскому нарративу и возникло во время агрессивных действий Советского Союза в годы Второй мировой войны.

По мнению парламентариев, в условиях войны в Украине необходимо пересмотреть названия.

«Давно пора отказаться от советского наследия и не загрязнять наш государственный язык (...). Мы солидарны с нашими польскими соседями и призываем вас не использовать навязанные нам искусственные названия», - заявил Семешка.

Мост, разделяющий Литву и Калининградскую область
Мост, разделяющий Литву и Калининградскую область / BNS

По мнению Киселюнайте, при рассмотрении вопроса об изменении названия города Калининграда, следует говорить обо всех топонимах этого региона: нельзя одни менять, а другие - нет.

С другой стороны, по ее словам, старые названия не подходят для современной территории России.

«Мне, как исследователю Восточной Пруссии, трудно представить, что, говоря о современной земле, милитаризованной до ушей, мы сказали бы, что это Караляучюс, что папиросы или водка - это контрабанда из Тильзита», - заявила профессор.

Она напомнила, что советское правительство разрушило Караляучесский край, изменило не только название, но и саму эту территорию.

«Караляучюса больше нет, самого города, его духа больше нет, там живут совершенно новые люди, которые не берегут традиции края. Напротив, они уничтожили эту землю. Я не могу назвать его Караляучюсом», - сказала Киселюнайте.

Профессор подчеркнула, что использование старых названий оправдано только, если речь идет о периоде до окончания Второй мировой войны.

На этой неделе в Польше вступила в силу рекомендация называть Калининград, российский анклав между Польшей и Литвой, Крулевец (польск. Królewiec).

Министерство развития и технологий страны подчеркнуло, что таким образом Польша возвращается к традиционным названиям, связанным с историей и культурным наследием.

Железнодорожный вокзал в Калининграде
Мост, разделяющий Литву и Калининградскую область
# Литва
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