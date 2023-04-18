Латвия выделила 4 млн евро на обучение граждан Украины латышскому языку

Правительство Латвии выделило более 4 млн евро на обучение граждан Украины латышскому языку. Согласно подсчетам властей Латвии, в 2023 году планируется принять 40 тысяч человек из Украины, 65% из которых — взрослые.

Программа будет включать в себя бесплатные уроки латышского языка, начиная с уровня A1, во всех регионах Латвии и независимо от длительности пребывания гражданина Украины в стране.

Кабинет министров Латвии отмечает, что гражданское население продолжает покидать Украину и пока нет оснований предполагать, что украинские беженцы в Латвии смогут вернуться домой в ближайшее время.

Программу бесплатных языковых курсов будет администрировать Фонд интеграции.



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