Naujienų srautas

Рига
Новости 23 мин. назад

Латвия выделила 4 млн евро на обучение граждан Украины латышскому языку

Наручники
Новости 1 ч. назад

Мосгорсуд оставил обвиненного в шпионаже журналиста Эвана Гершковича под арестом

Лайнер Artania в Клайпеде (архивное фото)
Новости 2 ч. назад

Новый круизный сезон в Клайпеде: пассажиров отпугивают война и цены

Aвария в Вильнюсском районе
Новости 3 ч. назад

Новые подробности трагического ДТП в Вильнюсском районе: водитель не имел права садиться за руль

Заседание Сейма (иллюстративная фотография)
Новости 3 ч. назад

Консерватор: у правящих хватит воли преодолеть вето президента по санкциям против россиян и белорусов

Кремль сообщил о поездке Путина на занятые территории Украины
Новости 4 ч. назад

Кремль сообщил о поездке Путина на занятые территории Украины

Флаг Армении
Новости 5 ч. назад

В Литву с официальным визитом прибывает президент Армении Хачатурян

Доллары
Новости 6 ч. назад

Крупнейший банк Кипра начал закрывать счета россиян

А. Навальный
Новости 6 ч. назад

Навальный назвал приговор Кара-Мурзе бессовестным и фашистским

Олег Волков
Новости 7 ч. назад

Живущие в Литве россияне рвутся в бой за Украину: «Воевать не только за Украину, но и за Литву»

День Катастрофы
Новости 8 ч. назад

Йом ХаШоа - День Катастрофы и героизма евреев Европы

Висвалдас Матийошайтис
Новости 9 ч. назад

Мэр Каунаса о продаже бизнеса в РФ: "Что-то движется, но хотелось бы быстрее"

Майкл Наки
Новости 10 ч. назад

Политолог Майкл Наки: "Любой человек, который представляет угрозу Кремлю, рискует быть репрессированным"

Габриэлюс Ландсбергис
Новости 11 ч. назад

Глава МИД Литвы призывает к санкция в отношении осудивших Кара-Мурзу

Хакеры
Новости 11 ч. назад

За год в России опубликованы не менее 667 млн записей персональных данных

Владимир Кара-Мурза
Новости 1 д. назад

Кара-Мурза о приговоре Мосгорсуда: "Значит, я делал всё правильно"

Новости2023.04.18 18:48

Латвия выделила 4 млн евро на обучение граждан Украины латышскому языку

НГ
Новая газета – Балтия 2023.04.18 18:48
Рига
Рига / Shutterstock.com

Правительство Латвии выделило более 4 млн евро на обучение граждан Украины латышскому языку. Согласно подсчетам властей Латвии, в 2023 году планируется принять 40 тысяч человек из Украины, 65% из которых — взрослые.

Программа будет включать в себя бесплатные уроки латышского языка, начиная с уровня A1, во всех регионах Латвии и независимо от длительности пребывания гражданина Украины в стране.

Кабинет министров Латвии отмечает, что гражданское население продолжает покидать Украину и пока нет оснований предполагать, что украинские беженцы в Латвии смогут вернуться домой в ближайшее время.

Программу бесплатных языковых курсов будет администрировать Фонд интеграции.

Новая газета - Балтия

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Наручники
1 ч. назад

Мосгорсуд оставил обвиненного в шпионаже журналиста Эвана Гершковича под арестом

Лайнер Artania в Клайпеде (архивное фото)
2 ч. назад

Новый круизный сезон в Клайпеде: пассажиров отпугивают война и цены

Aвария в Вильнюсском районе
3 ч. назад

Новые подробности трагического ДТП в Вильнюсском районе: водитель не имел права садиться за руль

Заседание Сейма (иллюстративная фотография)
3 ч. назад

Консерватор: у правящих хватит воли преодолеть вето президента по санкциям против россиян и белорусов

Кремль сообщил о поездке Путина на занятые территории Украины
4 ч. назад

Кремль сообщил о поездке Путина на занятые территории Украины

Флаг Армении
5 ч. назад

В Литву с официальным визитом прибывает президент Армении Хачатурян

Доллары
6 ч. назад

Крупнейший банк Кипра начал закрывать счета россиян

А. Навальный
6 ч. назад

Навальный назвал приговор Кара-Мурзе бессовестным и фашистским

Олег Волков
6
7 ч. назад

Живущие в Литве россияне рвутся в бой за Украину: «Воевать не только за Украину, но и за Литву»

6
День Катастрофы
6
8 ч. назад

Йом ХаШоа - День Катастрофы и героизма евреев Европы

6
Олег Волков
6
2023.04.18 12:06

Живущие в Литве россияне рвутся в бой за Украину: «Воевать не только за Украину, но и за Литву»

6
Майкл Наки
Интервью ЛРТ
2023.04.18 08:28
Интервью ЛРТ

Политолог Майкл Наки: "Любой человек, который представляет угрозу Кремлю, рискует быть репрессированным"

День Катастрофы
6
2023.04.18 10:23

Йом ХаШоа - День Катастрофы и героизма евреев Европы

6
Габриэлюс Ландсбергис
2023.04.18 08:01

Глава МИД Литвы призывает к санкция в отношении осудивших Кара-Мурзу

Флаг Армении
2023.04.18 14:07

В Литву с официальным визитом прибывает президент Армении Хачатурян

Хакеры
2023.04.18 07:33

За год в России опубликованы не менее 667 млн записей персональных данных

Aвария в Вильнюсском районе
2023.04.18 15:44

Новые подробности трагического ДТП в Вильнюсском районе: водитель не имел права садиться за руль

Висвалдас Матийошайтис
2023.04.18 09:37

Мэр Каунаса о продаже бизнеса в РФ: "Что-то движется, но хотелось бы быстрее"

Заседание Сейма (иллюстративная фотография)
2023.04.18 15:39

Консерватор: у правящих хватит воли преодолеть вето президента по санкциям против россиян и белорусов

А. Навальный
2023.04.18 12:17

Навальный назвал приговор Кара-Мурзе бессовестным и фашистским