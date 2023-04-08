В Литве заявили о пресечении ввоза белорусской и российской древесины под видом поставок из других стран

Таможенной службе Литвы удалось пресечь ввоз в страну в обход санкций ЕС древесины и продукции деревообработки белорусского и российского происхождения под видом товаров из Казахстана и Кыргызстана, сообщает пресс-служба таможни.

По данным службы, после начала войны в Украине участились случаи, когда древесину или изделия из нее, произведенные в РФ и Беларуси, пытались ввезти на таможенную территорию ЕС в обход ограничительных мер.

«В целях предотвращения этих злоупотреблений и с учетом разъяснений Еврокомиссии литовская таможня в конце прошлого года ужесточила контроль таких товаров. Стали более тщательно проверять представляемые документы и маршруты перевозки товаров, чтобы убедиться, действительно ли товары, поступающие на таможенную территорию, перевозились из третьей страны транзитом через Россию и/или Беларусь, а не «вывозится» из России или Беларуси», - говорится в сообщении.

Таможенники стали проверять документы, подтверждающие происхождение товаров, в том числе документ, содержащий сведения о производителе товара и адресе места производства товара.

«Был случай, когда в качестве места производства указывался многоквартирный дом, а также были случаи, когда у водителей находили несколько комплектов документов - одни для Беларуси, а другие для литовской таможни», - пояснили в службе.

Всего за первый квартал 2023 года таможенная служба Литвы отказала в процедурах импорта, экспорта и транзита почти 9 000 раз, тогда как в прошлом году с момента начала войны отказов было 27 000. Сейчас ведется почти 100 расследований возможных обходов санкций, за их несоблюдение завели 27 административных дел.

Новая газета - Балтия