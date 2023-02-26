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2023.02.26 13:40

В читальном зале Сейма – выставка, приуроченная к 80-летию Прунскене

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ELTA 2023.02.26 13:40
Казимира Дануте Прунскене
Казимира Дануте Прунскене / P. Lileikio nuotr.

В читальном зале Сейма проходит выставка, посвященная сигнатарию Акта 11 марта, главе первого правительства, бывшему министру сельского хозяйства Казимире Дануте Прунскене.

Выставка книг, статей, фотографий и экспонатов проводится по случаю 80-летия К. Прунскене.

Экспозиция включает в себя и пожелание поэта Б. Бразджёниса, и плакат о восстановлении Лабанорского костела, так как сигнатарий особенно хлопотала о восстановлении этого сгоревшего храма. Здесь можно прочитать статьи о главе первого правительства, перелистать книги, написанные ею самой, или книги других авторов, где говорится о весомом вкладе К. Прунскене в жизнь независимой Литвы как премьер-министра и экономиста.

Казимира Дануте Прунскене
Казимира Дануте Прунскене / P. Lileikio nuotr.

Один из самых интересных экспонатов – прогноз профессора К. Прунскене для программы ООН «Капсула времени», который она написала на английском языке в 1997 году. В своих размышлениях о том, что произойдет через 100 или 200 лет, автор подчеркивала: «Агрессию и насилие следует предотвращать посредством образования, культуры и диалога».

Kazimiera Danutė Prunskienė
Kazimiera Danutė Prunskienė / P. Lileikio nuotr.

Родственники К. Прунскене дополнили эту выставку личными вещами сигнатария.

Экспозиция будет открыта в читальном зале Сейма до 8 марта.

Казимира Дануте Прунскене
Казимира Дануте Прунскене
Kazimiera Danutė Prunskienė
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