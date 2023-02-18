Константинополь вернул в сан пятерых извергнутых из него православных священников Литвы

Константинопольский патриархат постановил вернуть в священный сан пятерых извергнутых из него православных священников Литвы, сообщил в пятницу один из них.
"Он удовлетворил нашу апелляцию, отменив прежние решения церковного суда", - сказал в пятницу священнослужитель Гинтарас Сунгайла.
По словам Сунгайлы, Константинопольский патриархат является "высшей апелляционной инстанцией".
Он и еще четверо его коллег: Виталиюс Моцкус, Виталис Даупарас, Георгий Ананьев и Владимир Селявко, - были лишены священного сана указами митрополита Литовской православной церкви Иннокентия, подчиняющегося Московскому патриархату, летом прошлого года.
Священнослужители обжаловали это решение у Константинопольского патриарха Варфоломея I.
Константинопольский Синод констатировал, что причины наложенных на духовенство наказаний "проистекают вовсе не из церковных критериев, а из обоснованного несогласия священников с войной в Украине".
Священники, лишенные священства и восстановленные в нем, также инициировали отделение литовских православных от Московского патриархата, обратившись к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить восстановление канонической власти этого патриарха в Литве.
Однако никакого решения по этому вопросу пока не принято.