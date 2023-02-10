Важная информация для украинских беженцев: как продлить временный вид на жительство?

Украинские беженцы, оказавшиеся в Литве до середины сентября 2022 года, получили временный вид на жительство сроком на один год.

Департамент миграции призывает таких лиц поторопиться и подать заявление на получение цифрового разрешения на временное проживание в стране через литовскую информационную систему миграции MIGRIS.

Украинские военные беженцы, которые вовремя не поменяли разрешение на временное проживание в Литве, могут столкнуться с проблемами при получении некоторых медицинских услуг, оформлении социальных пособий, пособий на детей, оформлении расходов на отопление жилья, компенсации за горячую или холодную воду и т.д.

Посмотреть, как подать заявление на изменение цифрового разрешения на временное проживание в Литве, можно здесь>>>

В случае возникновения вопросов о личных данных при заполнении заявления, украинским беженцам рекомендуется обращаться в отдел миграции, обслуживающий иностранцев, в рабочее время. Вы можете найти их список здесь:

Вильнюсе, Vytenio g. 18;

Каунасе , A. Juozapavičiaus pr. 57;

Клайпеде, Kauno g. 6;

Шяуляе, Aušros al. 19;

Паневежисе, Beržų g. 46;

Алитусе, Jotvingių g. 8;

Мариямполе, Kęstučio g. 1;

Таураге, Stoties g. 15;

Тельшяй, Žemaitės g. 34;

Утене, Maironio g. 4;

Висагинасе, Veteranų g. 13;

Шальчининкай, Architekto g. 4;

Электренай, Draugystės g. 32.

Беженцы, приехавшие в Литву в середине осени 2022 года и позднее, получили вид на жительство сразу на два года. Таким иностранцам в настоящее время не нужно менять какие-либо документы.