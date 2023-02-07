Война в Украине. Буча

Новости

44 мин. назад

Литовец спас более 200 человек из Бучи: "Если ты спас одну семью, ты спас весь народ"

Izraelio vėliava

Новости

58 мин. назад

Посол Израиля призывает главу городка в Расейнском районе извиниться за слова о евреях

В. Зеленский

Новости

15 ч. назад

Зеленский: Россия усиливает давление на фронте

Полиция Литвы приобрела 12 автомобилей для обслуживания вильнюсского саммита НАТО

Новости

15 ч. назад

Полиция Литвы приобрела 12 автомобилей для обслуживания вильнюсского саммита НАТО

Математика

Новости

16 ч. назад

План спасения математического образования в Литве: правительство собирается вложить 30 млн евро

Штаб-квартира "ЧВК Вагнера" в Санкт-Петербурге

Новости

16 ч. назад

Рада признала "ЧВК Вагнера" международной преступной организацией

Трактор Belarus

Новости

17 ч. назад

"Доверяй, но проверяй". Из-за санкций Россия и Беларусь открыли для себя более перспективные рынки Африки?

Война России против Украины

Новости

18 ч. назад

FT: Россия готовит масштабное наступление в Украине в ближайшие 10 дней

Теннис

Новости

18 ч. назад

В турнире в Вильнюсе примут участие теннисисты РФ и Беларуси - литовские власти против

Паспорт гражданина Литовской Республики

Новости

19 ч. назад

В прошлом году гражданам Литвы было выдано рекордное количество паспортов

Папа римский Франциск

Новости

19 ч. назад

Папа римский готов к встрече с Путиным и Зеленским ради мира

Землетрясение в Турции

Новости

20 ч. назад

В Турции и Сирии в результате землетрясения погибли более 1400 человек

Гинтаре Скайсте

Новости

20 ч. назад

Скайсте: дополнительные доходы от прибыли банков могут быть направлены на оборону

Каунасский стадион им. Дарюса и Гиренаса после реновации

Новости

20 ч. назад

У Каунасского стадиона появится Алея славы спортсментов

Роман Гончаренко

Новости

21 ч. назад

Восемнадцатилетний украинец работает в детском саду в Литве - литовский язык выучил за месяц

Иранские дроны

Новости

21 ч. назад

В РФ планируют открыть завод для сборки иранских дронов

Новости

2023.02.07 08:16

Посол Израиля призывает главу городка в Расейнском районе извиниться за слова о евреях

B
BNS, LRT.lt 2023.02.07 08:16
Izraelio vėliava
Izraelio vėliava / AP nuotr.

Посол Израиля Хадас Виттенберг-Сильверстейн призвала главу городка Немакщяй Расейнского района Литвы Ремигиюса Лаугалиса извиниться за свое высказывание о еврейском кладбище.

«Мы с беспокойством следили за развитием ситуации, которая произошла недавно в Расейнском районе, в Немакщяй, когда глава городка Ремигиюс Лаугалис заявил: «Тех, кто не проголосует за меня, мы похороним на еврейском кладбище». Особенно расстраивает, что до этого момента сам глава городка не взял на себя ответственность, а его окружение не осудило сказанные им обидные слова, преподнесенные собравшейся аудитории в юмористической форме», — обнародовало посольство комментарий посла в понедельник.

Немного ранее и Еврейская община Литвы обратилась к председателю партии Союз отечества – Литовские христианские демократы Габриэлюсу Ландсбергису по поводу высказывания его коллеги по партии, которое она назвала антисемитским.

И посольство, и общины литваков отреагировали на приведенную в издании Расейнского района "Visuomenes balsas" цитату руководителя города с его встречи с избирателями, когда он сказал, что «кто не проголосует за меня, может быть похоронен на еврейском кладбище».

Сам Лаугалис на прошлой неделе заявил BNS, что его слова «вырваны из контекста». По его словам, он говорил о слухах, циркулирующих в окрестностях, но эта часть цитаты не упоминается ни в публикации, ни в видео в соцсетях.

По словам посла, подобные высказывания, сказанные даже в юмористической форме, которые выделяют, маргинализируют и демонизируют определенную группу людей, в данном случае евреев, по национальному или религиозному признаку, совершенно недопустимы.

«Мы надеемся, что это неэтичное и постыдное высказывание будет осуждено, а произнесший эти слова глава города Ремигиюс Лаугалис возьмет на себя ответственность и принесет извинения. Слова и высказывания общественных деятелей имеют глубокий смысл и требуют твердой позиции и четкого осуждения любых форм ксенофобии и антисемитизма», — сказала Виттенберг-Сильверстейн.

# Литва
Война в Украине. Буча
6
44 мин. назад

Литовец спас более 200 человек из Бучи: "Если ты спас одну семью, ты спас весь народ"

6
В. Зеленский
15 ч. назад

Зеленский: Россия усиливает давление на фронте

Полиция Литвы приобрела 12 автомобилей для обслуживания вильнюсского саммита НАТО
15 ч. назад

Полиция Литвы приобрела 12 автомобилей для обслуживания вильнюсского саммита НАТО

Математика
5
16 ч. назад

План спасения математического образования в Литве: правительство собирается вложить 30 млн евро

5
Штаб-квартира "ЧВК Вагнера" в Санкт-Петербурге
16 ч. назад

Рада признала "ЧВК Вагнера" международной преступной организацией

Трактор Belarus
Интервью ЛРТ 5
17 ч. назад
Интервью ЛРТ

"Доверяй, но проверяй". Из-за санкций Россия и Беларусь открыли для себя более перспективные рынки Африки?

5
Война России против Украины
18 ч. назад

FT: Россия готовит масштабное наступление в Украине в ближайшие 10 дней

Теннис
18 ч. назад

В турнире в Вильнюсе примут участие теннисисты РФ и Беларуси - литовские власти против

Паспорт гражданина Литовской Республики
19 ч. назад

В прошлом году гражданам Литвы было выдано рекордное количество паспортов

Папа римский Франциск
19 ч. назад

Папа римский готов к встрече с Путиным и Зеленским ради мира

Роман Гончаренко
5
2023.02.06 12:06

Восемнадцатилетний украинец работает в детском саду в Литве - литовский язык выучил за месяц

5
Паспорт гражданина Литовской Республики
2023.02.06 14:04

В прошлом году гражданам Литвы было выдано рекордное количество паспортов

Пенсионеры
2023.02.06 11:12

Мужская смертность в Литве растет: демографы обещают женщинам одинокую и бедную старость

Война России против Украины
2023.02.06 15:00

FT: Россия готовит масштабное наступление в Украине в ближайшие 10 дней

Трактор Belarus
Интервью ЛРТ 5
2023.02.06 15:33
Интервью ЛРТ

"Доверяй, но проверяй". Из-за санкций Россия и Беларусь открыли для себя более перспективные рынки Африки?

5
Теннис
2023.02.06 14:35

В турнире в Вильнюсе примут участие теннисисты РФ и Беларуси - литовские власти против

Землетрясение в Турции
2023.02.06 13:10

В Турции и Сирии в результате землетрясения погибли более 1400 человек

Поезд
2023.02.06 09:16

Меняется расписание поездов Вильнюс-Клайпеда

Математика
5
2023.02.06 16:27

План спасения математического образования в Литве: правительство собирается вложить 30 млн евро

5
Польша
2023.02.06 09:37

В марте Польша начнет строительство электронного барьера на границе с Россией