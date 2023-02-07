Посол Израиля призывает главу городка в Расейнском районе извиниться за слова о евреях

Посол Израиля Хадас Виттенберг-Сильверстейн призвала главу городка Немакщяй Расейнского района Литвы Ремигиюса Лаугалиса извиниться за свое высказывание о еврейском кладбище.

«Мы с беспокойством следили за развитием ситуации, которая произошла недавно в Расейнском районе, в Немакщяй, когда глава городка Ремигиюс Лаугалис заявил: «Тех, кто не проголосует за меня, мы похороним на еврейском кладбище». Особенно расстраивает, что до этого момента сам глава городка не взял на себя ответственность, а его окружение не осудило сказанные им обидные слова, преподнесенные собравшейся аудитории в юмористической форме», — обнародовало посольство комментарий посла в понедельник.

Немного ранее и Еврейская община Литвы обратилась к председателю партии Союз отечества – Литовские христианские демократы Габриэлюсу Ландсбергису по поводу высказывания его коллеги по партии, которое она назвала антисемитским.

И посольство, и общины литваков отреагировали на приведенную в издании Расейнского района "Visuomenes balsas" цитату руководителя города с его встречи с избирателями, когда он сказал, что «кто не проголосует за меня, может быть похоронен на еврейском кладбище».

Сам Лаугалис на прошлой неделе заявил BNS, что его слова «вырваны из контекста». По его словам, он говорил о слухах, циркулирующих в окрестностях, но эта часть цитаты не упоминается ни в публикации, ни в видео в соцсетях.

По словам посла, подобные высказывания, сказанные даже в юмористической форме, которые выделяют, маргинализируют и демонизируют определенную группу людей, в данном случае евреев, по национальному или религиозному признаку, совершенно недопустимы.

«Мы надеемся, что это неэтичное и постыдное высказывание будет осуждено, а произнесший эти слова глава города Ремигиюс Лаугалис возьмет на себя ответственность и принесет извинения. Слова и высказывания общественных деятелей имеют глубокий смысл и требуют твердой позиции и четкого осуждения любых форм ксенофобии и антисемитизма», — сказала Виттенберг-Сильверстейн.