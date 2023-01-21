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2023.01.21 12:00

WP: "Росатом" ввозил компоненты для российского ВПК на фоне войны

РC
Радио «Cвобода» 2023.01.21 12:00
Корпорация "Росатом"
Корпорация "Росатом" / фото Shutterstock

"Росатом" мог импортировать материалы и электронику для производителей ракет, снарядов и бронетехники. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы российской госкорпорации, перехваченные украинской разведкой.

Издание отмечает, что в одном из писем "Росатома", датированных октябрём прошлого года, говорится о встрече сотрудников корпорации с представителями Минобороны и военно-промышленного комплекса России. "Росатом" предложил поставлять компоненты воинским частям и попавшим под санкции оружейным заводам, утверждает The Washington Post.

На встрече, в частности, присутствовали производители ракетных систем из концерна "Алмаз-Антей", авиабомб и систем залпового огня завода "Техмаш", ракет для комплексов "Искандер" компании "Высокоточные комплексы".

К письму, предоставленному The Washington Post, приложены подробные описания продукции, доступной для использования российской военной и оборонной промышленностью. Газета пишет, что среди компонентов, которые "Росатом" был готов импортировать на рынок, упоминается используемый в ракетном топливе оксид алюминия, литий-инонные батареи для танков и систем ПВО и технология 3D-печати.

Сколько именно компонентов было поставлено на российский рынок через корпорацию, неизвестно. The Washington Post упоминает один случай – компания Renera на фоне войны с Украиной купила в Южной Корее компоненты литий-ионных аккумуляторов на сумму один миллион долларов.

Опрошенные газетой эксперты допускают, что российские власти могли использовать "Росатом" для обхода санкций.

До сих пор компания избегала ограничений, в частности, из-за её активного участия в гражданской атомной энергетике по всему миру, включая Западную Европу и США. Кроме того, "Росатом" контролирует около 30% мирового рынка обогащения урана и 17% рынка реакторного топлива.

Ограничения против российского ядерного сектора могут включить в десятый пакет санкций Евросоюза. В частности, за ограничения в отношении российской корпорации выступают страны Балтии и Польша. Предложение блокирует Венгрия.

МИД Украины призвал все государства прекратить любое ядерное сотрудничество с Россией. Киев обвинял "Росатом" в причастности к захвату Запорожской АЭС.

Российская стороны публикацию The Washington Post пока не комментировала.

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