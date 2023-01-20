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2023.01.20 15:30

В Беларуси мать и дочь получили 7 и 6,5 лет колонии по обвинению в передаче данных силовиков в "Черную книгу Беларуси"

НВ
"Настоящее время" 2023.01.20 15:30
Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси / AP nuotr.

Минский городской суд вынес приговор сотрудницам "МТБанка" Инне и Валерии Глинским по делу о передаче данных силовиков в телеграм-канал "Черная книга Беларуси". Инна Глинская получила семь лет колонии общего режима, ее дочь Валерия – шесть с половиной лет. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Им вменили три статьи Уголовного кодекса: разжигание социальной вражды или розни (часть 3 статьи 130 УК), незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК), неправомерное завладение компьютерной информацией (статьи 352 УК).

Мать и дочь больше года содержатся в СИЗО-1, большинство заседаний по делу прошли в закрытом режиме.

Инна и Валерия Глинские были задержаны 28 декабря 2021 года сотрудниками ГУБОПиК. "Я работала в "МТБанке" на должности специалиста. В августе 2020 года я принимала участие в уличных беспорядках. С использованием своих служебных полномочий предоставляла информацию по сотрудникам милиции в канал "Черная книга Беларуси", – рассказывала на "покаянном" видео Инна Глинская, занимавшая в банке руководящую должность.

По делу проходило пятеро потерпевших, это были сотрудники милиции и судья. Одна из них – сотрудница Партизанского РУВД Минска Лилиана Жиленкова, которая с матерью пришла на суд 26 декабря.

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