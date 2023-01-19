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2023.01.19 12:42

Глава МИД Литвы: видя ход войны в Украине, мы уже не можем называть РФ сверхдержавой

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.01.19 12:42
Г. Ландсбергис
Г. Ландсбергис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Наблюдая за ходом войны в Украине, мы больше не можем говорить о том, что Россия является сверхдержавой, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в эфире подкаста Radio Davos в четверг.

«Мы не можем говорить о том, что Россия является сверхдержавой, хотя она все еще претендует на это. Но это утверждение 30-летней давности, которое имеет мало общего с реальностью», - сказал министр, отвечая на вопрос о том, движется ли геополитическая ситуация в сторону новой холодной войны и возможно ли, что напряженные отношения с Россией немного разрядятся.

«Так что баланса между Западом и Россией действительно нет, мы видим, что Украина с помощью Запада смогла в одиночку, в том смысле, что только украинские солдаты, сражавшиеся на поле боя, смогли остановить российскую атаку. А это значит, что баланс давно исчез, поэтому вернуться к ситуации 90-х невозможно», — сказал он.

Глава литовской дипломатии также отметил, что нынешняя ситуация Литвы отчасти напоминает ситуацию в Западном Берлине времен холодной войны.

«У нас два соседа, которые оба участвуют в войне. Вторым соседом является Беларусь, с ней у нас общая граница протяженностью 700 км. Таким образом в большинстве случаев мы окружены недружественными странами, недружественными соседями», – пояснил он.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Ландсбергис выступил на сессии о рисках ядерного противостояния, а также выступил со вступительной речью на ужине для друзей Украины.

Он также встретился с главами дипломатий различных стран, представителями Google, Facebook и других бизнес-сообществ.

# Литва
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