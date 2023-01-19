Глава Конфедерации промышленников Литвы: Китай смягчает свою позицию

После заявления президента Литвы о том, что Китай, введший ограничения на импорт из Литвы, меняет свою позицию, президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс отмечает, что на самом деле более мягкая позиция Китая по отношению к литовским компаниям ощущается уже некоторое время. По его словам, экспорт основных товаров не возобновился, но начинается диалог.

«В последнее время наблюдается некоторое послабление в вопросе экспорта литовских товаров в Китай. Что касается импорта из Китая, то в последние месяцы определенно имело место смягчение позиции, я бы сказал, чувствовалось, что некоторые литовские компании могли бы ввозить гораздо больше компонентов», - сказал BNS Янулявичюс.

Говоря об экспорте Литвы в Китай, Янулявичюс сказал, что переговоры начаты, но товары еще не начали движение.

«Экспорт продуктов питания и напитков из Литвы в Китай еще не начался, но начинаются определенные переговоры с импортерами, которые раньше ввозили литовские товары. Обсуждения начинаются, но живых встреч пока не происходило», — сказал он.

«Сейчас движутся только конкретные электронные приборы и устройства, часть лазеров идет в Китай», - сказал Янулявичюс.

Он выразил надежду на возобновление отношений с Китаем в будущем.

Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой в Давосе заявил во вторник, что Китай, введший ограничения на импорт из Литвы, меняет свою позицию.

В 2021 году Литва разрешила Тайбэю открыть Представительство Тайваня в Вильнюсе. Этот шаг вызвал недовольство Пекина — он ограничил отношения с Вильнюсом и заблокировал литовский экспорт и импорт. В результате Европейский Союз обратился по этому вопросу в ВТО в начале прошлого года.