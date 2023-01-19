Падение вертолета в Украине

Новости

24 мин. назад

Науседа: падение вертолета - это последствие агрессии РФ в Украине

Вальдемарас Рупшис

Новости

54 мин. назад

Рупшис: армейская дивизия в Литве может появиться в 2030 году

Вильнюс

Новости

1 ч. назад

Погода: выглянет долгожданное солнце

А. Навальный

Новости

1 ч. назад

Более восьмидесяти российских депутатов поддержали Навального

Домики для котов в Вильнюсе

Новости

2 ч. назад

В Вильнюсе появляются домики для кошек: муниципалитет предупреждает, что самовольно строить их запрещено

Видмантас Янулявичюс

Новости

2 ч. назад

Глава Конфедерации промышленников Литвы: Китай смягчает свою позицию

Официальный флаг Беларуси

Новости

16 ч. назад

Суд в Беларуси заочно приговорил сооснователя Sports.ru к 12 годам колонии

Квартиры в новостройках

Новости

17 ч. назад

В Литве ожидаются задержка строительства и подорожание недвижимости - с чем это связано?

Лауринас Рагяльскис

Новости

18 ч. назад

Прокурор: Рагяльскис своими высказываниями оскорблял евреев и белорусских активистов

Литовско-белорусская граница

Новости

18 ч. назад

Литва денонсировала договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью

Сбербанк России

Новости

19 ч. назад

Российский Сбербанк начал работу в аннексированном Крыму

Беларусские активисты

Новости

19 ч. назад

Прокуратура Беларуси требует приговорить к двум годам Дарью Лосик, которая "позиционировала себя как жена политзаключенного"

Паланга

Новости

19 ч. назад

Рекордный прирост населения в Литве: Паланга и Клайпеда лидируют в списке городов

Федор Крашенинников

Новости

19 ч. назад

Политолог Федор Крашенинников: Алексей Навальный - это личный узник Путина

Генераторы из Литвы уже в Украине

Новости

20 ч. назад

Министерсво энергетики: Литва поставила в Украину больше всего генераторов и трансформаторов среди стран-членов ЕС

Война в Украине

Новости

20 ч. назад

Правительство Литвы намерено выделить 0,2 млн евро электросетям Украины

Новости

2023.01.19 08:16

Глава Конфедерации промышленников Литвы: Китай смягчает свою позицию

B
BNS, LRT.lt 2023.01.19 08:16
Видмантас Янулявичюс
Видмантас Янулявичюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

После заявления президента Литвы о том, что Китай, введший ограничения на импорт из Литвы, меняет свою позицию, президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс отмечает, что на самом деле более мягкая позиция Китая по отношению к литовским компаниям ощущается уже некоторое время. По его словам, экспорт основных товаров не возобновился, но начинается диалог.

«В последнее время наблюдается некоторое послабление в вопросе экспорта литовских товаров в Китай. Что касается импорта из Китая, то в последние месяцы определенно имело место смягчение позиции, я бы сказал, чувствовалось, что некоторые литовские компании могли бы ввозить гораздо больше компонентов», - сказал BNS Янулявичюс.

Говоря об экспорте Литвы в Китай, Янулявичюс сказал, что переговоры начаты, но товары еще не начали движение.

«Экспорт продуктов питания и напитков из Литвы в Китай еще не начался, но начинаются определенные переговоры с импортерами, которые раньше ввозили литовские товары. Обсуждения начинаются, но живых встреч пока не происходило», — сказал он.

«Сейчас движутся только конкретные электронные приборы и устройства, часть лазеров идет в Китай», - сказал Янулявичюс.

Он выразил надежду на возобновление отношений с Китаем в будущем.

Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой в Давосе заявил во вторник, что Китай, введший ограничения на импорт из Литвы, меняет свою позицию.

В 2021 году Литва разрешила Тайбэю открыть Представительство Тайваня в Вильнюсе. Этот шаг вызвал недовольство Пекина — он ограничил отношения с Вильнюсом и заблокировал литовский экспорт и импорт. В результате Европейский Союз обратился по этому вопросу в ВТО в начале прошлого года.

# Литва# Китай
Падение вертолета в Украине
25 мин. назад

Науседа: падение вертолета - это последствие агрессии РФ в Украине

Вальдемарас Рупшис
55 мин. назад

Рупшис: армейская дивизия в Литве может появиться в 2030 году

Вильнюс
1 ч. назад

Погода: выглянет долгожданное солнце

А. Навальный
1 ч. назад

Более восьмидесяти российских депутатов поддержали Навального

Домики для котов в Вильнюсе
2 ч. назад

В Вильнюсе появляются домики для кошек: муниципалитет предупреждает, что самовольно строить их запрещено

Официальный флаг Беларуси
16 ч. назад

Суд в Беларуси заочно приговорил сооснователя Sports.ru к 12 годам колонии

Квартиры в новостройках
17 ч. назад

В Литве ожидаются задержка строительства и подорожание недвижимости - с чем это связано?

Лауринас Рагяльскис
18 ч. назад

Прокурор: Рагяльскис своими высказываниями оскорблял евреев и белорусских активистов

Литовско-белорусская граница
18 ч. назад

Литва денонсировала договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью

Сбербанк России
19 ч. назад

Российский Сбербанк начал работу в аннексированном Крыму

Минск
2023.01.18 10:35

Правительство Литвы намерено отозвать договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью

Автомобильная парковка
2023.01.18 12:21

Парковочные зоны в Вильнюсе расширены - как получить разрешение на парковку и сколько это стоит?

Федор Крашенинников
Интервью ЛРТ
2023.01.18 14:25
Интервью ЛРТ

Политолог Федор Крашенинников: Алексей Навальный - это личный узник Путина

Литовско-белорусская граница
2023.01.18 15:46

Литва денонсировала договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью

Квартиры в новостройках
2023.01.18 17:03

В Литве ожидаются задержка строительства и подорожание недвижимости - с чем это связано?

Паланга
2023.01.18 14:37

Рекордный прирост населения в Литве: Паланга и Клайпеда лидируют в списке городов

Лауринас Рагяльскис
2023.01.18 16:05

Прокурор: Рагяльскис своими высказываниями оскорблял евреев и белорусских активистов

Болгария
2023.01.18 12:59

Болгария тайно спасла Украину в начале вторжения РФ

Беларусские активисты
2023.01.18 14:50

Прокуратура Беларуси требует приговорить к двум годам Дарью Лосик, которая "позиционировала себя как жена политзаключенного"

Домики для котов в Вильнюсе
2023.01.19 08:22

В Вильнюсе появляются домики для кошек: муниципалитет предупреждает, что самовольно строить их запрещено