Директор украинской школы в Вильнюсе: обучаем живущих в Вильнюсе, в Украине и даже в других странах Европы

Украинские школьники получают образование несмотря на идущую в их стране войну, качество знаний целого поколения зависит как от разных жизненных обстоятельств, так и от самоотверженности учителей. В украинской школе «Гравитация», которая получила от Министерства образования, науки и спорта Литвы право осуществлять педагогическую деятельность в Вильнюсе по украинской образовательной программе, учатся не только дети, живущие в Вильнюсе, но также те, кто из-за войны остался в Украине или оказался в других странах Европы.

Директор школы Екатерина Стрельченко в интервью русской службе Радио ЛРТ рассказала, что в их школе в каждой параллели есть три класса, и учителя работают как в офлайн-, так и в онлайн-формате, чтобы украинские дети продолжали получать школьное образование.



- Расскажите пожалуйста о вашей школе, когда вы открылись?

- Открытие школы состоялось в 2018 году, и вначале это был Центр внешкольного образования, где проводились занятия, которые не дублировали школьную программу, эти курсы давали возможность детям узнать что-то новое, или, наоборот, посмотреть на известные вещи под другим углом. Помимо учебных занятий, в центре также был танцевальный и театральный кружок. Со временем, мы решили, что центр готов переквалифицироваться в школу, и вскоре мы набрали свой первый класс.



Когда в Украине начался карантин, мы перевели наше обучение в онлайн-формат. Когда школа уходила на карантин, у нас было 40 учеников, после окончания пандемии у нас уже училось 150 школьников. И уже в феврале 2022 года, у нас училось 245 учеников с 1 по 11 класс, в июне мы планировали организовать наш первый выпускной для одиннадцатого класса, но в итоге первый выпуск был в Вильнюсе. Наша школа имеет два основных направления – естественно-научный и математический, кроме того, большое внимание всегда уделялось изучению английского языка, но как важно знать иностранные языки, дети поняли, только когда приехали сюда.

Директор школы Екатерина Стрельченко / Э. Блажевич/LRT nuotr.

- Как прошли выпускные экзамены и сам выпускной у одиннадцатиклассников в Вильнюсе?

- В Литве, как и во всех странах Европы, была организована сдача мультипредметного теста, который наши дети сдали очень успешно, есть даже ученики, которые получили максимальный балл. Более того, у нас была возможность организовать выпускной вечер, которого не было у многих выпускников в Украине.



Наши выпускники на сцене Украинского центра получили школьные аттестаты и станцевали свой школьный вальс, это был полноценной выпускной, тот самый, о котором мечтают все школьники. Все наши выпускники поступили в высшие учебные заведения, большинство выбрали европейские университеты (многие остались в Вильнюсе, выбрали университет имени Миколаса Рёмериса), но есть ребята, которые сейчас учатся в украинских институтах.

- Расскажите о преподавательском составе школы.

- Половина преподавательского состава выехала из Украины сразу после начала войны, некоторые присоединились попозже. Мужская часть нашего коллектива осталась в Украине, но они продолжают преподавать онлайн.

- Как организована работа в школе?

- Практически все учителя работают как в онлайн-, так и в офлайн-формате, как я уже сказала, многие продолжают преподавать из Украины. Онлайн-обучение проходит в две смены, школьники из Украины, в основном, учатся в первую смену, а те, кто сейчас живет в Европе, учатся во вторую смену. Такая система очень удобна для учеников из Украины в связи с нестабильным электричеством, дети имеют возможность выбора, когда им удобнее подключится, в первую или во вторую смену.

Дистанционное обучение / Д. Умбрасас/LRT nuotr.

- Получается, что в одной параллели – 3 класса?

- Да, 3 класса. Один класс, в котором учатся дети, которые сейчас находятся в Вильнюсе, второй класс – онлайн-обучение в первую смену и третий класс – онлайн обучение во вторую смену. Конечно, учителям тяжело работать в две смены, но это создает дополнительные удобства для детей, например, если школьник уехал в Украину, он может в это время, чтобы не пропускать занятия, подключится онлайн. Наше обучение создает определенную мобильность, давая возможность, где бы ни находились дети, не прерывать учебный процесс.

Украинские школьники / Э. Блажевич/LRT nuotr.

- Одним из условий получения лицензии было обучение в школе литовскому языку.

- Да, изучение государственного языка в той стране, где ты учишься – это, конечно же, необходимое условие, это понимает любой человек. Сами дети с большим удовольствием изучают литовский язык, им нравится, что у них уже получается говорить некоторые фразы, нравится, когда их понимают на улице. Изучение нового языка и знакомство с культурой – это всегда расширение кругозора.

- Какие факультативные занятия проходят в школе?

- У нас в школе дети находятся до 17:00, с младшими и средними классами остаются учителя, они помогают детям сделать домашнюю работу. Важным принципом нашей школы является то, что дети из школы выходят уже со сделанными домашними уроками. Свободное от школы время они могут посвятить общению с родителями, хобби и встречам с друзьями, но точно не сиденью над уроками до бесконечности. Если говорить о факультативных занятиях, то у нас есть театральный кружок, танцевальная и хореографическая студия, а также студия живописи.