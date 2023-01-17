Ландсбергис: мирные жители Украины не должны платить жизнями за получение оружия

Мирные жители Украины не должны платить жизнью за то, чтобы страна получила западное оружие, полагает министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

В интервью американскому телеканалу CNN он подчеркнул, что Запад склонен отправлять оружие только после "самых страшных событий", таких, как нападение России на Киев, когда было принято решение об отправке зенитных и противотанковых ракет Stinger и Javelin, и таких, как массовые убийства в Буче и Ирпене, когда было принято решение о передаче артиллерийских ракетных комплексов HIMARS.

Сейчас, после десятков жертв среди мирного населения в Днепре, отметил он, дискуссия о передаче Украине западных танков набрала обороты.

"Я не считаю, что это правильный подход. Я не думаю, что мирные жители Украины должны платить своими жизнями за то, чтобы получить необходимое оружие. Я полагаю, нам нужно гораздо серьезнее относиться к тому, как мы видим окончание войны. И она должна закончиться в Украине после того, как она вернет себе территории, которые в настоящее время оккупированы. Для этого, прежде всего, нам нужно оружие, все виды оружия", - заявил глава литовской дипломатии.

По его словам, в первую очередь Украине нужны боевые танки, которые есть у Германии, США и Великобритании, а также ракеты большой дальности, которые помогли бы вытеснить российские войска с оккупированных территорий Украины.

По словам Г. Ландсбергиса, пока на Западе идет дискуссия об окончании войны, некоторые государства поддерживают идею замороженного конфликта.

"Есть те, кто считает, что замороженный конфликт был бы более верным решением. Я совершенно не согласен с этим. Но такое мышление, я полагаю, является основным препятствием для некоторых стран в отправке оружия, которое нужно Украине", - отметил он.

По словам Г. Ландсбергиса, Западу потребовался почти год войны, чтобы принять решение об отправке танков в Украину, и он говорит, что "не будет удивлен", если украинцы в конечном итоге получат это тяжелое вооружение, необходимое для прорыва на фронте.

"Россия должна проиграть, для этого нужно понимать, что Украина все еще воюет против более мощной силы. Поэтому мы не можем оставить их там, где они сейчас находятся, только с тем вооружением, которое у них есть сейчас", — подчеркнул министр.

Он раскритиковал позицию Германии не только самой не спешить с поставками собственных танков Leopard, но и не давать такой возможности закупившим их другим европейским странам.

Германия, которая с начала войны уклонялась от поддержки Украины тяжелым вооружением, в последние месяцы поставила Украине гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard и первую из четырех систем ПВО IRIS-T, а в этом месяце обещала предоставить Украине 40 боевых машин пехоты Marder и ЗРК Patriot.

Но на Берлин оказывается все большее давление, чтобы он сделал еще более решительный шаг вперед и согласился поставить Киеву современные боевые танки Leopard 2, в том числе имеющиеся в настоящее время в других странах.