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2023.01.07 23:48

Празднование Рождества на Кафедральной площади: украинские колядки, танцы и уют

ТВ РС LRT.lt
Томас Валкаускас, Русская служба Радио LRT, LRT.lt 2023.01.07 23:48
На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество
На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество / D. Umbraso/LRT nuotr.

7 января православные, старообрядцы и униаты по всему миру отмечают Рождество Христово. В Вильнюсе, как это бывает каждый год, по случаю Рождества был организован праздничный концерт на Кафедральной площади. В холодный январский вечер возле главной ёлки страны собралось около 100 человек. 

Празднование открыли мэр столицы Ремигиюс Шимашюс и приехавший из Киева священник отец Георгий Коваленко. Со сцены громко звучали рождественские песни на украинском языке в исполнении ансамбля «Калина». Помимо украинского фольклорного ансамбля из Висагинаса, на сцене выступают также ансамбли «Маковка», белорусский ансамбль «Жавароначки», фольклорные ансамбли «Верея» и «Ладушки». Собравшиеся на Кафедральной площади наблюдали и танцы в исполнении детского танцевального театра «Angel Project».

На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество
На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество / D. Umbraso/LRT nuotr.

Иное Рождество

За сценой, где группками кучкуются представители разных творческих коллективов в народных костюмах, с баяном в руках стоит молодой парень. На баяне – наклейка в виде сердца, с надписью «Слава Украине».

«Мы представляем русский ансамбль, и в данной ситуации это не всегда приятно и легко. Я чувствую, что в этом году в Литве русские и украинские ансамбли объединяются. Это очень хорошо, потому что, естественно, мы поддерживаем украинский народ, поддерживаем Украину и не хотим себя ассоциировать с тем, что делает Россия», – говорит баянист из ансамбля «Верея» Антон.

Молодой человек рассказывает, что «Верея» выступает здесь каждый год. «Это уже тоже стало традицией и нарушать эту традицию из-за каких-то дядей, так сказать, в высоких кабинетах не хочется», – говорит Антон.

Несмотря на то, что в условиях войны нынешний праздник воспринимается по-другому, семейные традиции Антон в этому году не нарушал: «Сегодня встречались с семьёй, естественно, за большим столом праздновали Рождество».

На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество
На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество / D. Umbraso/LRT nuotr.

В толпе недалеко от сцены стоит мужчина, он доброжелательно соглашается поговорить. Роман Подич родом из Черновцов и живёт в Литве уже год и четыре месяца; приехал на заработки ещё до начала полномасштабного вторжения. Кроме Рождества, он отмечает ещё и день рождения.

«Приятно отметить, с друзьями сегодня пришёл на литовскую ёлку в Вильнюсе. Послушать украинские песни – это очень приятно. Меня радует, что в Литве слушают украинскую колядку и на украинском языке, очень приятно. Я горжусь за свою Украину и за своих сограждан», – говорит Роман.

Мужчина рассказывает, что это Рождество он ощущает по-иному, так как впервые отмечает его в Литве: «Когда я вижу, как украинские женщины, особенно дети, переселенцы и беженцы поют вот эти песни и литовцы их поддерживают – мне приятно за своих земляков и приятно, что европейцы поддерживают этот праздник».

На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество
На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Я бы хотела мира»

Ведущий объявляет об исполнении последней песни. Не торопясь люди начинают расходиться.

Одними из последних у сцены остаются стоять жительница Вильнюса Светлана с мужем; они приходят на празднование Рождества на Кафедральной площади почти каждый год, если у них получается.

«Вчера и сегодня отмечали Сочельник и Рождество, как положено по традициям: вчера были пирожки, кутья, застолье. Сегодня тоже был обед. Пообедали, вот, решили на концерт съездить. Сейчас вернёмся домой, друзья приедут, так что будет ещё продолжение», – рассказывает Светлана.

На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество
На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество / D. Umbraso/LRT nuotr.

Женщина заметила, что в этом году на празднование собралось не так много людей, как в прошлые годы, но концерт и атмосфера ей понравились: «Понравились коллективы. Мне и белорусские нравятся, и украинские тоже приятно послушать, потому что у меня у самой есть украинские корни, мне этот язык знаком».

Светлана не ощущает, что в этом году Рождество – другое, но она, как и Антон из ансамбля «Верея», отмечает, что политические события всё равно накладывают на праздник отпечаток. Несмотря на то, что Светлана всю жизнь говорит на русском языке и считает себя русской по национальности, она не поддерживает войну, которую развязала Россия.

На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество
На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Не все русские поддерживают то, что сейчас там происходит. Я, будучи русской и живя в Литве, даже в России никогда не была. Зачем меня связывать с теми делами?», – говорит женщина.

Спрашиваю у Светланы, чтобы она хотела пожелать верующим в этот день. Её муж на середине моего вопроса говорит: «Мира!»

«Я тоже хотела бы мира, здоровья, чтобы солнце было, небо у нас было голубое, чтобы не было вот этих бед. А то, что вокруг происходит... Действительно, Украине желаю держаться», – говорит Светлана.

На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество
На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество / D. Umbraso/LRT nuotr.
На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество
На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество
На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество
На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество
На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество
На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество
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# Рождество и Новый год в Литве
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