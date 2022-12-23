Рождество по-литовски: 12 традиционных блюд, игры и гадания

Рождество, как и любой значимый для мира праздник, наполнено традициями и ритуалами, при чём в каждой стране своими. Наш журналист Ян Кимбаровский попробовал разобраться в том, как его празднуют в Литве. В этом ему помогла гид, сооснователь блога о Вильнюсе Vilnius Mood Ирина Лето.

В 2022-м году Рождество приходится на выходные, а это значит, что вся неделя с 19 по 24 декабря будет занятой: нужно всё успеть, всё купить, всё приготовить. В общем, суета до вечера субботы обеспечена. При этом сам праздник призывает нас снизить темп жизни, провести время с семьёй и уделить время себе.

Вечер и ночь перед Рождеством Христа в Литве называются Кучёс (Kūčios), по-русски более известный как Сочельник. Именно Кучёс — сосредоточение многих народных традиций и суеверий, поскольку он наполнен радостным ожиданием перед благой вестью и ощущением чуда.

«Сочельник — это время возвращения солнца, последняя самая длинная ночь, после которой возвращение к свету начинается снова. Не удивительно, что в этот день переплетаются христианские традиции и языческие обычаи», — рассказывает гид по Вильнюсу Ирина Лето.

Сочельник / BNS nuotr.

«Сочельник (Kučios), пожалуй, самый важный и самый традиционный праздник в Литве. Этот день принято проводить в кругу семьи за ужином. Здесь вы не увидите кулинарных изысков, все праздничные блюда постные, из самых простых продуктов. Есть отдельные особенности в зависимости от региона, но на столе вероятнее всего будут хлеб, блюда из рыбы, квашенная капуста, картофель, грибы, кисель, кучукай, яблоки, орехи. Важно, чтобы блюд было 12, по числу апостолов Иисуса или по количеству месяцев в году. Во время трапезы непременно нужно попробовать каждое», — объясняет Ирина.

Итак, нужно приготовить 12 постных блюд. Здесь нет строгого регламента, поэтому можно добавить немного своего творчества. Можно следовать уже имеющимся в интернете рецептам, к примеру:

1. Каледайчай (Kalėdaičiai) — символический пресный хлеб для преломления. Он помещается в центре стола. Такой хлеб можно найти в костёле.

2. Куча (кūčiа) — смесь варёных зёрен пшеницы, ржи, ячменя. Может быть приправлена маком и мёдом.

3. Кучукай (кūčiukai) — миниатюрные сухарики с маком. Они предназначены для макания в сладкую маковую воду.

4. Кисель из клюквы

5. Холодный суп (миндальный суп)

6. Горячий суп (борщ без мяса)

7. Овощное блюдо (свекла с фасолью)

8. Селёдка с грибами

9. Колдунай (koldunai) — маленькие пельмешки/вареники c картошкой

10. Жареные карпы

11. Компот из сухофруктов

12. Постный пирог с ягодами и орехами

Сочельник / Pexels nuotr.

«Хочу обратить внимание на два блюда со стола на Кучёс. По католической традиции, во время Рождества Бог приходит в каждый дом в виде символического хлеба (Kalėdaičiai). По-русски он называется «облатка». Это очень тонкие белые рождественские лепешки, с которых и начинается трапеза — ими делятся друг с другом, отламывая по кусочку. Kalėdaičiai можно приобрести в костёлах накануне Рождества. Необычное, но абсолютно естественное блюдо литовского рождественского стола– кучукай (kūčiukai) — маленькие маковые печеньки, которые подают с маковым молоком. Перед Рождеством кучукай появляются абсолютно во всех магазинах Литвы, но тем не менее многие хозяйки предпочитают печь их самостоятельно. Именно кучукай принято оставлять на столе на ночь, для душ умерших», — делится наш проводник в традиции Литвы.

По традиции, нужно оставить одно место с тарелкой и приборами пустым. Оно предназначено для душ умерших родственников, ведь по обычаю подразумевается, что за столом собирается вся семья.

Другой интересный оборот народной мысли связан с соломой. Её надо положить под скатерть и под стол. Это отсылает нас к рождению Иисуса Христа в хлеву для скота и соответственно связывает нынешний вечер с тем вечером 2022 года назад. Также есть версия, что это пришло из крестьянской, деревенской Литвы. Правда, здесь с практической точки зрения, есть загвоздка. Где взять сено в городе? Знатоки говорят, что его можно найти в зоомагазине.

Блюда готовы, стол накрыт, гости пришли. Перед трапезой у верующих людей принято молиться. Накануне в некоторых костёлах раздают специальные рождественские молитвенники, также они размещены в интернете (как вот здесь).

Традиционный стол на Сочельник / LRT PLIUS laidos „Kultūros diena“ stop kadras

«Если на столе 12 традиционных блюд, и каждое попробовать, то год будет полным. Если вся семья садится за стол, считается, что они проживут дружно весь год», — подчеркивает Ирина Лето.

Что ж, ужин закончился, что дальше? Теперь в силу вступают суеверия, переходящие в игры и гадания. Помните солому, которая везде разбросана? Она сейчас пригодится. «Во многих семьях до сих пор сохраняется традиция класть сено под скатерть (католики объясняют это тем, что Иисус родился в яслях на сене). После того, как ужин закончен, не глядя, нужно правой рукой вытащить из-под скатерти одну соломинку. Длинная соломинка означает долгую жизнь, короткая и тонкая соломинка — неприятности», — рассказывает наш гид.

Сочельник / R. Vilimo/BNS nuotr.

«Чтобы узнать повезет ли в будущем году в любви, можно зачерпнуть горсть орехов или кучукай в ладонь и затем пересчитать их. Если число четное, значит, в этом году встретите вторую половинку, если нет — придется подождать. Чтобы предсказать будущее, можно зажечь свечу и капнуть воск в воду. Полученный рисунок расскажет о том, что вас ждет», — делится традициями Ирина.

Говорят ещё, что животные в рождественскую ночь могут заговорить. И те, с кем они заговорят, будут несчастны в новом году.

«На самом деле любое случайное услышанное слово или чей-то разговор в канун Рождества можно расценивать как предсказание будущего, ведь в эту ночь происходят чудеса! Так что будьте внимательны!», — напутствует Ирина Лето. На следующее утро верующие литовцы идут в костёлы и церкви. После этого происходит самое радостное детское (и взрослое тоже) событие — распаковка подарков, которые за ночь появились под ёлкой. Весь день предназначен для времени с семьёй и отдыха. Исчезают ограничения и начинаются уже не постные обеды и ужины.





Новая газета – Балтия