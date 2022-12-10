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2022.12.10 09:05

Забастовка водителей в Вильнюсе: в переговорах — «шаг назад»

НГ
Новая газета – Балтия 2022.12.10 09:05
Объявление о забастовке на вильнюсской остановке
Объявление о забастовке на вильнюсской остановке / J. Stacevičius/LRT

Компания «Вильнюсский общественный транспорт» (VVT) и бастующий профсоюз не смогли найти общее решение на переговорах 9 декабря, передает BNS. Глава VVT Дарюс Алекнавичюс заявил, что в переговорах произошел «шаг назад», при необходимости их продолжат на выходных.

«Мы вели переговоры пять дней на этой неделе. Были два продуктивных дня переговоров, в остальные дни были откаты. Сегодня — один из таких шагов назад», — сказал Алекнавичюс.

Председатель профсоюза VVT Альгирдас Маркявичюс подтвердил, что профсоюз готов продолжать переговоры, если нужно — в том числе в выходные дни.

По его словам, забастовка продолжится как в выходные, так и на следующей неделе.

Чего требуют профсоюзы

По словам главы профсоюза, бастующие хотят иметь больше методов влияния при согласовании изменений в нормах труда.

«Речь идет об основных правах работников, которые установлены законом — пять рабочих дней в неделю. Речь идет о том, как обеспечить в коллективном договоре право работников на обеденный перерыв в 30 минут после пяти часов работы, как установить процедуры, если водитель опаздывает», — сказал Маркявичюс.

Профсоюз также хочет включить в коллективный договор положение о росте зарплат на 10% и положения о порядке доплат.

Глава компании VVT Алекнавичюс говорит, что основное разногласие касается структуры зарплаты. «Вчера мы достигли компромиссного предложения, как учесть выслугу лет, как увеличить надбавку. Сегодня профсоюз вернулся с повышенными требованиями», — сообщил он. По словам Алекнавичюса, профсоюз выдвигает требования, которые касаются только его членов, а компания хочет единую систему для всех работников.

Половина автобусов не ходит

Забастовка водителей продолжается с 5 декабря. В первые дни забастовки на улицы не выезжали более половины автобусов, обслуживаемых VVT. Компания обслуживает 76 из 105 маршрутов столицы: пять маршрутов скоростных автобусов, 15 маршрутов троллейбусов и 54 маршрута автобусов.

По данным VVT, в забастовке участвуют около 35% водителей. Перед началом забастовки компания посоветовала пассажирам по возможности работать удаленно и избегать поездок в часы пик.

Новая газета - Балтия

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